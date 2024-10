Leal Moreira lança o Skye Tower, empreendimento com compactos de luxo

No dia 25 de setembro, a Leal Moreira realizou o lançamento oficial do Skye Tower, reunindo parceiros e convidados em um evento especial no restaurante Famiglia Sicilia. A noite contou com a apresentação da jornalista Tainá Aires e do diretor executivo da empresa, Igor Moreira, que trouxe mais detalhes do empreendimento.

Convidados puderam aproveitar uma noite especial no restaurante Famiglia Sicilia (Foto: Leonardo Lima)

O Skye Tower é mais uma inovação da Leal Moreira, trazendo o conceito de compactos de luxo com apartamentos cuidadosamente planejados para oferecer conforto e qualidade de alto padrão.

Segundo Igor Moreira, o Skye Tower eleva o padrão dos compactos de luxo em Belém. “Trata-se de um projeto com design moderno e localização estratégica no Umarizal, pensado para aqueles que buscam exclusividade e diferenciais, além de uma área condominial completa”, pontuou.

Igor Moreira, diretor executivo, assegura o alto padrão do empreendimento (Foto: Leonardo Lima)

O empreendimento conta com unidades variadas, incluindo opções de studios de 32m², 38m² e 39m², além de studio duplex de 58m² e apartamentos flex de 67m² (2 quartos, sendo 1 suíte). Há também a possibilidade de apartamentos unificados de 77m², com 2 suítes.

Apartamento tipo Studio Duplex de 58m². Sugestão de decoração por Fernanda Machado. (Divulgação/Leal Moreira)

Outro destaque é o Skye View, uma área no rooftop do empreendimento que oferece uma vista deslumbrante da cidade e integra ambientes como wine lounge, espaço gourmet, academia com cross training e espaços de coworking.

O Skye Tower inclui ainda o skye garden, um jardim suspenso que conecta os andares. Na área de lazer, o empreendimento oferece salão de festas, terraço com churrasqueira, espaço beauty, studio pet, pet garden, brinquedoteca, piscinas para adultos e crianças, pool lounge e um spa integrado com estar na água.

Área de piscina do Skye Tower, incluindo estar na água com spa (Divulgação/Leal Moreira)

A sustentabilidade é um pilar importante no projeto, que incorpora o conceito “Conexão Skye EKOLIV”. Ele conta com fachada verde, sensores de iluminação, luminárias em LED nas áreas comuns, coleta seletiva, pontos de carregamento para veículos elétricos e reaproveitamento de água da chuva.

O design arquitetônico do Skye Tower foi desenvolvido por Ricardo Wanderley, com paisagismo da Namata Paisagismo e decoração das áreas comuns sob responsabilidade de Ana Perlla e José Jr., da Perlla Et. Jr. DLX.

Clique aqui para saber mais detalhes sobre o empreendimento, que está em ritmo acelerado de início de obras.