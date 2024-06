Leal Moreira apresenta o Torre La Lune, um empreendimento de alto luxo no Umarizal

Com localização privilegiada na rua Diogo Móia, bairro do Umarizal, o Torre La Lune é o novo pré-lançamento da Leal Moreira. Um empreendimento que conta com projeto de luxo assinado pelo arquiteto Ricardo Wanderley, o Torre La Lune oferece unidades penthouse Grand Maison de 300m², além de recursos exclusivos.

Deck gourmet e piscina privativa fazem parte do apartamento do Torre La Lune (imagem: Leal Moreira)

Do tipo “um por andar”, as unidades Grand Maison oferecem todo o conforto e sofisticação, trazendo 4 suítes, amplo deck gourmet com uma piscina privativa, além de um moderno elevador delivery, levando as encomendas direto para a cozinha do apartamento. As unidades também trazem visão privilegiada para a cidade, incluindo um banheiro master com vista panorâmica.

O Torre La Lune traz mais uma exclusividade da Leal Moreira, o elevador delivery (Imagem: Leal moreira)

As áreas comuns, assinadas pela premiada arquiteta Natalia Jacob, trazem funcionalidades completas, com todo o conforto que os futuros moradores do Torre La Lune poderão desfrutar. Entre os recursos, estão um amplo salão de festas, área Play Kids com brinquedoteca integrada, piscinas adulto com Estar na Água e piscina infantil, Spa com descanso e Terraço Grill. Para os praticantes de atividade física, o empreendimento também traz quadra de Beach Tennis e Fitness com Cross Training e lutas.

A academia do Torre La Lune será entregue com aparelhos LifeFitness, referência internacional (Imagem: Leal Moreira)

Segundo Igor Moreira, Diretor Executivo da Leal Moreira, o Torre La Lune eleva o padrão já estabelecido pela Construtora. “É um empreendimento completo, com tudo o que consideramos essencial em nossos produtos. Sem dúvidas, os moradores podem esperar toda a sofisticação, sem abrir mão das qualidades que fazem um Leal Moreira”, afirma.

Com área de lazer completa, o Torre La Lune foi pensado para toda a família (Imagem: Leal Moreira)

Além de projeto por Ricardo Wanderley e áreas comuns por Natalia Jacob, o Torre La Lune tem seu paisagismo assinado por Margareth Maroto, e já conta com 40% de suas unidades já comercializadas.

