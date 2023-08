Labodental fala sobre as novas tecnologias da odontologia

A odontologia vem evoluindo muito no que diz respeito à tecnologia e os dispositivos modernos proporcionam um menor tempo de tratamento e, principalmente, conforto aos pacientes, como é o caso do laser de alta potência, que consegue realizar procedimentos na gengiva de maneira rápida, segura, indolor e com um pós-operatório sem desconforto. Esses equipamentos odontológicos altamente inovadores podem ser encontrados na Labodental.

De acordo com Lucas Yan Comesanha, especialista em prótese dentária e odontologia digital, as novas tecnologias estão impulsionando a odontologia para um futuro mais digital, com avanços constantes nesse campo. Sendo assim, os profissionais estão cada vez mais buscando acompanhar esses avanços que trazem muitos benefícios para os pacientes e para os próprios profissionais.

“Hoje temos scanner intraoral 3D, fresagem computadorizada (CAD CAM), impressão 3D, laser de alta potência, realidade aumentada em planejamentos odontológicos, entre outros”, elenca o dentista.

Dentista Lucas Yan Comesanha fala sobre os benefícios das novas tecnologias para os procedimentos odontológicos (Arquivo pessoal)

Outro ponto importante é que com essas tecnologias os procedimentos odontológicos tornam-se menos invasivos e com mais previsibilidade, além de oferecerem resultados bem ajustados, reduzindo muitas vezes a necessidade de ajustes e retrabalhos.

VEJA MAIS

Além disso, a comunicação com o paciente fica muito mais fácil, pois por meio do escaneamento 3D ou escaneamento de face, por exemplo, é possível obter uma imagem tridimensional computadorizada, o que isso facilita o entendimento do paciente.

“Sem contar que elimina um fator importante que é o tempo, pois o tempo para realizar uma moldagem digital é menor do que o tempo para fazer uma moldagem analógica. A palavra chave da nova era da odontologia, que é a era digital, sem dúvidas é previsibilidade”, ressalta Lucas Yan Comesanha.

A seguir, confira algumas tecnologias e tendências da odontologia:

- Impressão 3D: com esse tipo de equipamento é possível produzir aparelhos “invisíveis” como dentaduras, pontes e coroas de maneira segura, rápida e mais barata;

- Escaneamento intraoral: o scanner é um equipamento que auxilia no registro da oclusão de um paciente com precisão, capturando com nitidez arcos, tecidos adjacentes e dentes;

- Anestesia eletrônica: a anestesia eletrônica é realizada por um aparelho que tem uma agulha mais precisa e proporciona mais controle do fluxo do medicamento injetado. Esse tecnologia reduz significativamente a dor e, em alguns casos, elimina o desconforto completamente, melhorando o andamento de todo o tratamento.

A Labodental é uma das pioneiras no mercado de materiais odontológicos em Belém e possui a melhor estrutura, além materiais e equipamentos de última geração. Para saber mais e conferir as novidades loja, clique aqui.