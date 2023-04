Labodental fala sobre as 6 etapas do tratamento com aparelho ortodôntico

O tratamento com aparelho ortodôntico apresenta grandes benefícios, já que esse método corrige falhas nos dentes e melhora a harmonia do sorriso, aumentando a autoestima dos pacientes que concluem o tratamento. Em Belém, a Labodental possui um grande acervo de aparelhos e produtos ortodônticos das melhores marcas do mercado odontológico.

Quando não são tratadas, as más oclusões, popularmente conhecidas como “dentes tortos”, causam prejuízos para a mastigação, problemas no momento de engolir alimentos e falhas na dicção. Além disso, existem os danos estéticos, conforme explica Gustavo Brandão, cirurgião-dentista especialista em ortodontia.

O especialista em ortodontia, Gustavo Brandão, destaca as consequências de não ajustar as falhas dos dentes com aparelho ortodôntico (Arquivo pessoal)

“Uma pessoa com sorriso não harmônico pode ter sua autoestima prejudicada por ter vergonha de sorrir. Existe um estudo clássico que mostra que pessoas com sorrisos harmônicos têm mais chance de arrumar empregos, quando comparados com pessoas com sorrisos desagradáveis”, destaca o especialista.

A primeira avaliação ortodôntica deve ser feita pelo menos até os seis anos de idade, momento em que os dentes permanentes devem nascerem. Neste momento, o especialista deve verificar a presença de irregularidades nos dentes e ossos da face, além de indicar a época ideal para iniciar o tratamento.

VEJA MAIS

Confira, a seguir, as etapas do tratamento com aparelho ortodôntico:

1. Avaliação: inicialmente o paciente deve passar por uma avaliação clínica, onde o especialista verifica as alterações presentes e solicita os exames complementares, chamados de documentação ortodôntica;

2. Diagnóstico: com o resultado dos exames, o ortodontista realiza o diagnóstico e também o planejamento, que deve conter a forma que o paciente deverá ser tratado e as etapas necessárias;

3. Planejamento: uma consulta de planejamento é recomendada para que seja explicado ao paciente as etapas de tratamento;

4. Instalação: após todos os requisitos iniciais, que são fundamentais para um bom tratamento, deve ser feita a consulta de montagem do aparelho ortodôntico e dispositivos;

5. Manutenção: o tratamento ortodôntico deve ser conduzido com visitas de rotina ao ortodontista para que ele possa proceder as ativações, conhecidas como manutenções;

6. Contenção: após o tratamento concluído, deve ser feita a retirada do aparelho e instalação das contenções. Nessa etapa, o paciente ainda passará por um período de supervisão para assegurar que o tratamento ficará estável.

Com produtos e equipamentos modernos, a Labodental se destaca no segmento da odontologia pela qualidade dos itens. Para saber mais, clique aqui.