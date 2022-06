Como acertar na escolha dos materiais odontológicos?

O investimento em instrumentos odontológicos de alta qualidade é importante para auxiliar na otimização do trabalho realizado no consultório, diminuindo o tempo de execução dos procedimentos e, consequentemente, trazendo mais conforto para o paciente.

A auxiliar de saúde bucal, Maria Valdileia da Silva, explica que, no momento de escolher os materiais do consultório, os profissionais de odontologia devem levar em consideração a qualidade dos instrumentos, além do custo-benefício.

A auxiliar de saúde bucal, Maria Valdileia, pontua quais fatores são importantes na hora de escolher os instrumentos odontológicos (Arquivo pessoal)

“Por exemplo, no caso de materiais utilizados com bastante frequência e que são mais simples, como o algodão e a gaze, é preciso pensar na qualidade do produto”, revela.

Para o dentista Felipe Vilhena Brilhante, o uso de bons equipamentos melhora o resultado dos procedimentos. “Quanto melhor equipado for o cirurgião dentista, mais ele estará preparado para as dificuldades e complexidades do tratamento odontológico”, revela.

Dentista Felipe Brilhante destaca as vantagens de utilizar bons instrumentos nos procedimentos odontológicos (Arquivo pessoal)

O profissional comenta que todo tipo de tratamento odontológico é beneficiado pelo uso de um bom instrumento. Porém, os procedimentos que envolvem cirurgia necessitam ainda mais de equipamentos de boa qualidade, são eles:

- Extrações dentárias;

- Implantes dentários;

- Enxertos gengivais;

- Enxertos ósseos.

VEJA MAIS

“Por isso nós, cirurgiões dentistas, estamos sempre nos capacitando e reciclando nossos conhecimentos em cursos e congressos. E também investindo sempre em novos instrumentais e tecnologias que nos auxiliem”, acrescenta Felipe Vilhena.

A seguir, confira os principais instrumentos odontológicos utilizados no dia a dia:

1. Espelho clínico: serve para observar a estrutura do dente do paciente por completo;

2. Pinça clínica: tem a função de auxiliar no manejo dos materiais dentro ou fora da cavidade bucal. Por exemplo, pegar rolinhos de algodão, brocas e gazes.

3. Sonda exploratória: ela serve para detectar falhas na estrutura dos dentes, por exemplo, cáries e outras falhas estruturais;

4. Escavador de dentina: tem a função de remover tecidos cariados na cavidade dentária do paciente;

5. Seringa carpule: é indicada para auxiliar na aplicação de anestesia dentária.

Em Belém, a Labodental é referência no fornecimento de equipamentos e materiais para consultórios odontológicos. Clique aqui e saiba mais.