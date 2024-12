Jornalista do Pará é o grande vencedor do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2024

A equipe do jornalista Daniel Nardin, do Amazônia Vox, foi a grande vencedora da 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo, realizada na noite da última quinta-feira (28), no Espaço Porto Vittoria, em Brasília (DF). Além de garantir o melhor trabalho na categoria Texto com a reportagem “Muito além do açaí: como o chocolate produzido localmente está sendo uma alternativa à monocultura”, a equipe formada por Marcio Nagano, Raffa Regis, Ana Paula Santos e Ricardo Garcia também levou o Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo.

A reportagem da equipe paraense mostrou como os ribeirinhos da comunidade de Acaraçú, no município do Acará, no Baixo Tocantins, plantam cacau combinado com outras espécies e garantem uma alternativa à monocultura. Como premiação, a equipe levou para casa um MacBook, um iPhone e dois troféus.

“Foi sem dúvida uma noite inesquecível, não só por ter vencido na categoria texto que já seria fenomenal, mas também por ter sido reconhecido como o melhor trabalho do Brasil pelo corpo de jurados, aquele que teve o maior destaque. Quando isso acontece, revela ainda mais o trabalho em equipe, que além do texto, tem imagem, um design legal, tem um desenvolvimento do site, tem uma adaptação para as redes sociais. E tudo isso feito por uma equipe 100% formada por pessoas que trabalham e vivem a Amazônia”, disse Daniel Nardin.

Ao todo, o Sebrae recebeu 3.076 trabalhos enviados por profissionais e estudantes de jornalismo de todo país. Esse resultado é 62% maior que o número de participantes registrados na última edição do prêmio.

Além da categoria texto, o jornalismo paraense também concorria na categoria Vídeo, com a reportagem “Encauchados: empreendedorismo social que trabalha o desenvolvimento comunitário e a inovação com foco na preservação da Amazônia”, da TV Cultura do Pará, que foi representado pela jornalista Andreia Teixeira. A equipe é formada por Osmar Júnior, Vitor Souza, Vanessa Fortes, Josemar Garcia, Pamella Lavôr, André Mardock, Vanessa Fortes, Daniel Lucilo, Luiz Carlos Mendes, Luciano Mourão, Alexandre Lins, Vitor Souza e Diego Carvalho.

Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional, aproveitou a ocasião para parabenizar os profissionais de comunicação que contribuem para o avanço do empreendedorismo no Brasil e reforçou o papel da imprensa na manutenção da democracia.

“O que seria do mundo se não fosse o jornalismo? Se não fosse a expressão da verdade que vocês produzem na notícia? Parabenizo todos os profissionais da comunicação, em especial os gaúchos que foram guerreiros em 2024. Vocês são imprescindíveis para a defesa da democracia!”, disse Décio Lima.