Inscrições para o II Prêmio Ampla de Jornalismo estão abertas: valores vão até R$ 20 mil

Jornalistas de todo o Brasil já podem inscrever suas reportagens no II Prêmio Ampla de Jornalismo, que nesta edição tem como tema “COP 30: soluções para os desafios climáticos e para o desenvolvimento amazônico”. As inscrições seguem abertas até o dia 10 de outubro e contemplam trabalhos que tragam além de denúncias sobre os impactos socioambientais, mas também propostas concretas e inovadoras para os desafios enfrentados pela Amazônia.

A premiação chega ao segundo ano consolidada como uma das principais voltadas à cobertura da região amazônica e, em 2025 - ano em que Belém será sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) -, ganha ainda mais relevância ao destacar o jornalismo que busca caminhos reais para o desenvolvimento sustentável.

Candidatos

As inscrições podem ser feitas em quatro categorias: Nacional, Local, Digital e, pela primeira vez, Fotojornalismo. Cada uma delas premiará os três primeiros colocados com valores entre R$ 10 mil e R$ 20 mil. Podem concorrer ao prêmio trabalhos publicados ou veiculados em emissoras de televisão, jornais, revistas e portais de notícias do Brasil, no período compreendido entre 10 de maio e 10 de outubro de 2025.

“A proposta do prêmio é valorizar o jornalismo comprometido com a construção de soluções. Queremos não só reportagens que apontem os problemas, mas que mostrem iniciativas, caminhos e alternativas reais para a Amazônia e seu povo”, afirma Giussepp Mendes, co-fundador da Ampla Amazônia e idealizador do prêmio.

A curadoria do prêmio é da jornalista Giuliana Morrone, que destaca a importância de iniciativas que valorizam o jornalismo ético, em um momento de tanta desinformação. “Esse é um prêmio que acredita na força da informação responsável. Em um tempo de tantas fake news, reconhecer o bom jornalismo é também fortalecer a democracia”, diz.

As inscrições e o regulamento completo estão disponíveis no site oficial da Ampla Amazônia: premioampla.com.br.

Serviço:

II Prêmio Ampla de Jornalismo

Tema: “COP 30: soluções para os desafios climáticos e para o desenvolvimento amazônico”

Inscrições: até 10 de outubro de 2025

Categorias: Nacional, Local, Digital e Fotojornalismo

Premiação: até R$ 20 mil por categoria

Mais informações: premioampla.com.br