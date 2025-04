Tema do II Prêmio Ampla de Jornalismo traz foco na COP 30

Com o tema “COP 30, soluções para os desafios climáticos e para o desenvolvimento amazônico”, a segunda edição do Prêmio Ampla de Jornalismo será realizada em dezembro de 2025. O lançamento da premiação está marcado para o dia 9 de maio, no Celebrate Eventos, em Belém.

O tema foi escolhido pela jornalista Giuliana Morrone e destaca a urgência de uma cobertura jornalística comprometida com o futuro da Amazônia e com os debates globais sobre clima e sustentabilidade.

De acordo com a jornalista Giuliana Morrone, curadora e palestrante do evento, a ideia do prêmio é dar a devida relevância para os desafios, mas também para as soluções que estão sendo desenhadas, com tecnologia e inovação, na Amazônia.

“Infelizmente, estamos diante da mais grave crise climática no planeta. Os primeiros meses de 2025 já registraram recordes de temperatura na Terra. Os impactos são devastadores e de longo prazo e a consciência da humanidade ainda é baixa sobre a situação. Podemos ser agentes de mudança, mudança positiva, para enfrentar a crise climática. A sociedade precisa e merece saber mais sobre o tema”, ressalta a jornalista.

Plataforma Ampla Amazônia

A premiação é uma iniciativa da plataforma Ampla Amazônia e, após o sucesso da primeira edição, o evento se consolidou como uma das principais premiações voltadas à cobertura da Amazônia, convidando jornalistas de todo o Brasil a amplificar vozes, experiências e soluções para um futuro mais verde e justo. Serão quatro categorias: Nacional, Local, Digital e Fotojornalismo, com premiações que chegam a R$ 20 mil.

“Eu, particularmente, sou apaixonada pelo poder da imagem. Tenho certeza de que os trabalhos em fotos serão de grande relevância. A valorização e o reconhecimento do trabalho dos jornalistas não são novidade. Este ano, isso ficará ainda mais evidente com aumento no valor da premiação”, pontua Giuliana Morrone.

Avaliação

Os trabalhos submetidos serão avaliados por um júri composto por profissionais altamente competentes, que têm atuação em diversas áreas do conhecimento.

O processo de avaliação considerará critérios essenciais para a valorização do conteúdo jornalístico, tais como:

- Relevância do tema abordado, em consonância com o objetivo e o tema central do prêmio;

- Qualidade jornalística, incluindo apuração, clareza, estrutura narrativa e fidelidade às práticas da profissão;

- Originalidade do trabalho, tanto na abordagem quanto no formato;

- Impacto social, considerando o potencial da reportagem para informar, sensibilizar e gerar reflexões ou transformações na sociedade.

Serão premiados os três melhores trabalhos de cada categoria, da seguinte forma:

- 1º Lugar: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e troféu;

- 2º Lugar: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e troféu;

- 3º Lugar: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e troféu.