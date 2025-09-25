II Prêmio Ampla de Jornalismo entra na reta final das inscrições; prazo encerra em três semanas

As inscrições para o II Prêmio Ampla de Jornalismo estão abertas até o dia 10 de outubro, e jornalistas de todo o Brasil têm apenas algumas semanas para garantir participação. A premiação, que nasceu em 2024, busca valorizar trabalhos que trazem à tona soluções reais, inovadoras e transformadoras para a Amazônia em um momento decisivo, em que a região ganha ainda mais destaque com a proximidade da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

Com o tema “COP 30, soluções para os desafios climáticos e para o desenvolvimento amazônico”, esta segunda edição contempla quatro categorias: nacional, voltada a reportagens publicadas em veículos de abrangência nacional; estadual, direcionada a trabalhos de jornalistas da região Norte; digital, destinada a conteúdos jornalísticos produzidos prioritariamente para plataformas digitais; e fotojornalismo, dedicada a imagens que registrem, de forma autoral e impactante, a realidade, a diversidade cultural e ambiental da região.

Os prêmios serão distribuídos da seguinte forma: R$ 20 mil para os vencedores de cada categoria; R$ 15 mil para o segundo lugar; e R$ 10 mil para o terceiro. Além da premiação em dinheiro, os trabalhos ganham visibilidade nacional e reconhecimento por parte de especialistas e instituições que atuam pela sustentabilidade da Amazônia, e os premiados também recebem um troféu.

Transformação

Segundo Giussepp Mendes, cofundador da Ampla Plataforma de Desenvolvimento e idealizador do prêmio, o momento é de mobilização. “Estamos na reta final e é gratificante perceber o engajamento de jornalistas de todo o país. A proposta do prêmio é ser mais que um reconhecimento; é também um convite para que o jornalismo seja um instrumento de transformação, capaz de aproximar soluções das comunidades e amplificar a voz de quem vive e protege a Amazônia”, declara.

“Acreditamos que as histórias contadas podem inspirar políticas públicas, despertar a atenção internacional e mostrar que é possível conciliar desenvolvimento com sustentabilidade”, afirma.

Após o sucesso da primeira edição, o Prêmio Ampla de Jornalismo consolidou-se como uma das principais iniciativas dedicadas à cobertura da Amazônia, valorizando a diversidade, a inovação e o desenvolvimento sustentável.

A curadora e apresentadora da premiação é a jornalista Giuliana Morrone, reconhecida por sua trajetória em grandes veículos de comunicação. Com ampla experiência em reportagem e apresentação, destaca-se pela credibilidade, profissionalismo e capacidade de conduzir entrevistas e coberturas jornalísticas com sensibilidade e precisão.

Serviço:

II Prêmio Ampla de Jornalismo

Inscrições: até 10 de outubro

Premiação: 3 de dezembro de 2025

Categorias: Nacional, Estadual, Digital e Fotojornalismo

Prêmios: R$ 20 mil (1° lugar); R$ 15 mil (2° lugar); e R$ 10 mil (3° lugar)