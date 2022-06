Novo Hospital Adventista promove avanços para o atendimento de saúde em Barcarena

O município de Barcarena, na região do Baixo Tocantins, é um dos principais polos da produção industrial no estado do Pará e agora se torna também uma referência para a oferta de serviços de saúde na região. Com o recém-inaugurado Hospital Adventista de Barcarena, a estrutura de atendimento disponível para a população foi incrementada com mais especialidades médicas e equipamentos de última geração.

A Rede Adventista do Pará já contava com um Centro Médico no município, que foi readequado para atender novas demandas, ampliando seu perfil de atendimento para baixa e média complexidade. No novo Hospital de Barcarena um dos destaques é o Pronto Socorro 24h, com equipes qualificadas de médicos clínicos, pediatra e ortopedista.

A unidade também tem áreas distintas para pronto atendimento de crianças e adultos, incluindo sala de medicação geral e sala de medicação para sintomas respiratórios, sala de observação, sala de grave e reanimação. Além disso, foram inaugurados sete leitos de enfermaria adulto, quatro leitos de enfermaria pediátrica e quatro apartamentos individuais, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Bloco Cirúrgico.

Para Jedivaldo Garcia, diretor administrativo do Hospital Adventista de Barcarena, as melhorias implementadas no local representam avanços que beneficiam toda a população. “Sabemos que sempre foi um desafio na região a disponibilidade de leitos de internação. Antes da inauguração da nova área, os pacientes que necessitavam de internação eram transportados para outros hospitais em Belém. Agora poderão realizar seu tratamento todo em Barcarena mesmo”, afirma.

Já o serviço ambulatorial tem equipe especializada e tecnologia para atender as principais necessidades dos pacientes nas áreas de clínica médica, pediatria, cardiologia, mastologia, ortopedia, ginecologia obstetrícia e outras. Tudo isso com o apoio de laboratório de análises clínicas e de anatomia patológica, diagnóstico por imagem com raio x, mamografia, tomografia computadorizada, ultrassonografia, doppler e serviço completo de cardiologia.

O diretor administrativo do Hospital Adventista de Barcarena, Jedivaldo Garcia, destaca o atendimento humanizado como um dos diferenciais da unidade (Divulgação / Rede Adventista de Saúde)

Em termos de tecnologia, o Hospital Adventista de Barcarena também é sinônimo de inovação, pois conta com único equipamento de ressonância magnética da região. Jedivaldo Garcia explica que o aparelho proporciona imagens de alta resolução e clareza, uteis para o diagnóstico de doenças neurológicas, ortopédicas, abdominais, cervicais e cardíacas, bem como em casos de tumores, doenças degenerativas, coágulos e traumas.

“A ressonância magnética é altamente eficiente para diagnosticar esclerose múltipla, tumores no cérebro e na glândula pituitária, infecções no cérebro e nas articulações, infecções na medula espinhal, lesões nos ombros, tendinite, derrame em estágio inicial, ligamentos rompidos no pulso, joelho e tornozelo”, exemplifica o diretor administrativo, que acrescenta: “Por ser um exame rápido, com resultado quase que imediato, tem uma contribuição significativa para o tratamento do paciente”.

Para Jedivaldo Garcia, o resultado disso é a garantia de que o melhor serviço de saúde da região já está a dispor da população. “Nós trouxemos para Barcarena uma assistência humanizada, qualificada, além de uma infraestrutura completa para identificar doenças mais graves e urgentes”. Para saber mais sobre o Hospital Adventista de Barcarena, clique aqui.