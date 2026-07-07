Harmonie Experience reunirá grandes nomes da odontologia e estética em Belém. Saiba mais!

Profissionais, estudantes e empreendedores das áreas de odontologia, estética, entre outras, já podem se preparar para um dos maiores encontros do segmento na região Norte. Entre os dias 20 e 22 de novembro, Belém recebe o Harmonie Experience, Congresso Amazônico de Estética e Odontologia, que vai reunir especialistas de referência nacional em uma programação voltada à atualização científica, inovação e networking.

O evento, promovido pelo Instituto Harmonie Belém, em parceria com a Revista Odonto Nordeste, será realizado no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia e é voltado para diversos profissionais, incluindo cirurgiões-dentistas, médicos, biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, esteticistas, entre outros.

Com uma proposta que une conhecimento técnico, tendências de mercado e experiências práticas, o congresso oferecerá palestras, painéis, demonstrações clínicas e momentos de interação entre participantes e convidados. A programação foi desenvolvida para atender tanto profissionais experientes quanto estudantes que desejam ampliar seus conhecimentos e acompanhar as transformações do setor.

“Receber um congresso desse porte em Belém representa um marco para a região Norte. Durante muitos anos, os profissionais precisavam se deslocar para outras regiões do país para ter acesso aos principais nomes, tecnologias e tendências do mercado. O Harmonie Experience muda essa realidade ao trazer para a Amazônia um evento de nível nacional, fortalecendo o desenvolvimento científico, valorizando os profissionais da região e impulsionando a economia local”, ressalta a proprietária do Instituto Harmonie Belém, Nayana Surlemont.

Evento tem a expectativa de reunir mais de 3 mil congressistas (Divulgação/Harmonie Experience)

Além do conteúdo científico, o Harmonie Experience será uma oportunidade para conhecer novas tecnologias, equipamentos, produtos e técnicas que vêm revolucionando os atendimentos em odontologia e estética. Empresas e marcas do segmento também estarão presentes, apresentando soluções voltadas ao aperfeiçoamento da prática clínica e ao desenvolvimento dos negócios.

Outro destaque do congresso, que tem a expectativa de reunir mais de 3 mil congressistas, é a possibilidade de criar conexões profissionais. O ambiente favorece a troca de experiências entre especialistas, professores, pesquisadores e empreendedores de diferentes regiões do país, fortalecendo parcerias e ampliando oportunidades de atuação no mercado.

A realização do evento em Belém reforça o crescimento da capital paraense como polo de grandes encontros científicos e profissionais, aproximando os participantes das principais discussões que vêm moldando o futuro da odontologia e da estética no Brasil.

“Participar de um congresso como o Harmonie Experience permite que o profissional tenha acesso às técnicas mais atuais, às evidências científicas mais recentes e às tecnologias que estão transformando o mercado. O congresso é multidisciplinar e foi desenvolvido para reunir profissionais e estudantes da saúde que atuam ou desejam atuar na área da estética e odontologia. Não se trata apenas de assistir palestras, mas de viver uma experiência”, reforça Nayara Costa, proprietária do Instituto Harmonie Belém.

Quem participar do Harmonie Experience terá acesso a uma série de benefícios, como atualização sobre as principais tendências e avanços científicos; conteúdos ministrados por palestrantes de destaque nacional; demonstrações de novas tecnologias, técnicas e produtos; oportunidades de networking com profissionais e empresas do setor; contato com soluções que podem impulsionar a carreira e os negócios, além de certificação de participação.

Ambiente favorece a troca de experiências entre especialistas, professores, pesquisadores e empreendedores de diferentes regiões do país (Divulgação/Harmonie Experience)

“O Harmonie Experience vai além das palestras. O congresso também contará com feira de expositores, workshops, apresentação de trabalhos científicos e espaços que estimulam novas parcerias e oportunidades de crescimento profissional”, complementa Nayana Surlemont.

As inscrições para o congresso já estão abertas, com lotes promocionais, e as vagas são limitadas. Para profissionais que desejam investir em qualificação, ampliar sua rede de contatos e acompanhar as inovações que estão transformando a odontologia e a estética, o Harmonie Experience se apresenta como uma oportunidade de aprendizado e crescimento profissional. Faça já a sua inscrição!