Fusão cria potência no Pará e sinaliza aquecimento no setor de serviços de alta especialização

Em um movimento que reflete a crescente complexidade e dinamismo da economia regional, os escritórios Fonseca Brasil e André Serrão Advogados anunciaram, no último dia 9, a sua fusão, criando o Fonseca Brasil Serrão. A nova operação já nasce como uma das maiores do setor de serviços especializados da região, com uma força de trabalho de 103 pessoas, consolidando-se como um player de grande porte.

A união é estratégica: combina a estrutura full service do Fonseca Brasil, que atende grandes empresas, com a autoridade do André Serrão Advogados na área trabalhista, uma das mais sensíveis para a gestão corporativa. A fusão responde a uma demanda do mercado por parceiros capazes de oferecer segurança jurídica completa e integrada.

Escritório Fonseca Brasil Serrão Advogados preza por um ambiente de inovação, colaboração e excelência (Divulgação/Fonseca Brasil)

O investimento do novo escritório não se limita à união de talentos. O Fonseca Brasil Serrão Advogados também confirmou a mudança para uma nova sede em um moderno e imponente centro empresarial da capital. O movimento é um claro indicador de confiança no ambiente de negócios e um investimento direto em infraestrutura de ponta para suportar o crescimento projetado.

Eduardo Brasil, sócio do Fonseca Brasil Serrão, comenta: "Esta fusão é um movimento de mercado. Estamos dimensionando nossa operação para acompanhar a complexidade dos negócios de nossos clientes e para nos posicionarmos como um parceiro estratégico fundamental para o desenvolvimento econômico da região. Nosso crescimento é um reflexo direto do potencial que enxergamos aqui".