Fonseca Brasil e André Serrão anunciam fusão e criam o Fonseca Brasil Serrão Advogados

O mercado jurídico paraense presencia um marco histórico com o anúncio da fusão entre os renomados escritórios Fonseca Brasil e André Serrão Advogados. A união, que vinha sendo estrategicamente negociada desde o início deste ano, dá origem ao Fonseca Brasil Serrão Advogados, uma banca que já nasce com a força de mais de 13.386 processos ativos e uma equipe de mais de 100 colaboradores, dos quais 79 são advogados.

A fusão une a consolidada expertise full service do Fonseca Brasil Advogados à notória especialização e liderança do André Serrão Advogados no direito trabalhista. O resultado é uma potência jurídica capaz de oferecer soluções ainda mais completas, integradas e estratégicas para seus clientes.

União dos escritórios tem o objetivo de proporcionar soluções ainda mais completas, integradas e estratégicas para seus clientes (Divulgação/ Fonseca Brasil)

Para acompanhar tamanha evolução, o Fonseca Brasil Serrão Advogados anuncia também sua mudança para uma nova sede, localizada em um imponente e moderno edifício na capital. O novo espaço foi projetado para refletir a nova fase do escritório: um ambiente de inovação, colaboração e excelência, com estrutura para suportar o crescimento e garantir o melhor atendimento.

“Esta fusão é a materialização de uma admiração recíproca e de longa data. Unimos não apenas nossas carteiras de clientes e processos, mas principalmente nossos valores e nossa visão de futuro. O Fonseca Brasil Serrão nasce para ser um parceiro ainda mais estratégico, combinando agilidade com uma densidade técnica incomparável.” — Gustavo Fonseca, Sócio do Fonseca Brasil Serrão.

“Sempre acreditamos que a advocacia é um instrumento de transformação. Ao integrar nossa expertise em direito trabalhista a uma plataforma full service tão respeitada, ampliamos nossa capacidade de gerar impacto positivo e segurança jurídica para as empresas e instituições que atendemos. Estamos prontos para um novo capítulo de crescimento e legado.” — André Serrão, Sócio do Fonseca Brasil Serrão.

O novo escritório, Fonseca Brasil Serrão Advogados, reafirma seu propósito: servir como parceiro estratégico de seus clientes, oferecendo soluções jurídicas que unem excelência técnica, pessoalidade e agilidade.