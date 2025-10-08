Feira de Artesanato do Círio tem edição histórica em 2025

Nessa quinta-feira (09), o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae no Pará – abre a 13ª edição da Feira de Artesanato do Círio (FAC), às 10h, com o Rito da Bênção. O evento ocorre até o próximo dia 15 de outubro, no estacionamento do Parque Urbano Belém Porto Futuro, em Belém. A feira vai funcionar das 10h às 22h (exceto no dia 12, quando abre as 15h), e a entrada é gratuita.

Neste ano, 210 empreendedores participam da FAC, em uma área de mais de 4.000m², sendo 159 artesãos - que trabalham as mais diversas tipologias: miriti, balata, cerâmica, sementes, trançados em fibras, cuias e madeira, além de peças inspiradas no Círio de Nazaré, feitas em crochê, macramê e outras técnicas - e os demais de outros segmentos.

VEJA MAIS

Além dos espaços específicos para o Artesanato, a FAC reúne a Vitrine Amazônia, para a comercialização de diversos produtos da bioeconomia, bem-estar e estética, alimentos e bebidas, entre outros; Espaço de Empreendedorismo Inclusivo, Kids, Sebrae Recicla, Acredita e Mundo Amazônia - com trabalhos de povos originários, sendo indígenas venezuelanos da etnia Warao, indígenas das etnias Kaiapó, Ticuna, Assurini, Xicrin, Xipaya, Parakanã, Arara e Galibi-Marworno, e de comunidades quilombolas dos municípios de Salvaterra, Acará e Baião.

A FAC deste ano, traz algumas novidades. Uma delas é o conceito, “Arte que preserva, cultura que inspira, em alusão ao que o evento traz associado à COP 30, aplicado em sua estrutura física, nas peças dos artesãos e em algumas iniciativas. No espaço Acredita, os empreendedores da FAC poderão receber orientações financeiras, entre elas linhas de crédito, ação que ocorre pela primeira vez no evento. Outra novidade é um espaço voltado ao empreendedorismo inclusivo, com produtos de mães de pessoas com deficiência ou neurodivergentes.

A expectativa é que mais de 65 mil peças de artesanato sejam vendidas ao longo dos sete dias de feira, que sejam gerados R$ 3,2 milhões em negócios e que mais de 50 mil pessoas visitem o evento.

Todos os dias, das 18h às 22h, haverá a programação da FAC Musical. Estilos variados foram pensados para agradar a diversos tipos de públicos: carimbó, pop rock, MPB, Zouk, brega, reggae, samba, pagode, afro beat, e regionais. Serão 14 atrações.

A FAC conta com o apoio do Governo Federal, do Governo do Pará - Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Secretaria de Estado de Povos Indígenas (SEPI), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) e da Polícia Militar; da Prefeitura de Belém - Departamento de Vigilância Sanitária; e da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Serviço:

Feira de Artesanato do Círio 2025, de 09 a 15 de outubro, das 10h às 22h (exceto no dia 12, quando abre às 15h), no estacionamento do Parque Urbano Porto Futuro (Tv. Rui Barbosa, S/N, Reduto), com entrada gratuita.