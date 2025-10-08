Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

Feira de Artesanato do Círio tem edição histórica em 2025

Abertura da feira vai ocorrer na quinta-feira (09), às 10h, no estacionamento do Parque Urbano Belém Porto Futuro

Conteúdo sob responsabilidade do Sebrae Pará
fonte

Expectativa é que mais de 65 mil peças de artesanato sejam vendidas ao longo dos sete dias de feira (Silvaneide Guedes/Sebrae Pará)

Nessa quinta-feira (09), o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae no Paráabre a 13ª edição da Feira de Artesanato do Círio (FAC), às 10h, com o Rito da Bênção. O evento ocorre até o próximo dia 15 de outubro, no estacionamento do Parque Urbano Belém Porto Futuro, em Belém. A feira vai funcionar das 10h às 22h (exceto no dia 12, quando abre as 15h), e a entrada é gratuita. 

Neste ano, 210 empreendedores participam da FAC, em uma área de mais de 4.000m², sendo 159 artesãos - que trabalham as mais diversas tipologias: miriti, balata, cerâmica, sementes, trançados em fibras, cuias e madeira, além de peças inspiradas no Círio de Nazaré, feitas em crochê, macramê e outras técnicas - e os demais de outros segmentos.

VEJA MAIS

image Sebrae fortalece presença na SuperNorte 2025 com foco em pequenos negócios sustentáveis
Visitantes podem encontrar produtos de seis pequenos negócios do estado do Amapá, 25 negócios do Pará e cinco negócios de Roraima

Além dos espaços específicos para o Artesanato, a FAC reúne a Vitrine Amazônia, para a comercialização de diversos produtos da bioeconomia, bem-estar e estética, alimentos e bebidas, entre outros; Espaço de Empreendedorismo Inclusivo, Kids, Sebrae Recicla, Acredita e Mundo Amazônia - com trabalhos de povos originários, sendo indígenas venezuelanos da etnia Warao, indígenas das etnias Kaiapó, Ticuna, Assurini, Xicrin, Xipaya, Parakanã, Arara e Galibi-Marworno, e de comunidades quilombolas dos municípios de Salvaterra, Acará e Baião.    

A FAC deste ano, traz algumas novidades. Uma delas é o conceito, “Arte que preserva, cultura que inspira, em alusão ao que o evento traz associado à COP 30, aplicado em sua estrutura física, nas peças dos artesãos e em algumas iniciativas. No espaço Acredita, os empreendedores da FAC poderão receber orientações financeiras, entre elas linhas de crédito, ação que ocorre pela primeira vez no evento. Outra novidade é um espaço voltado ao empreendedorismo inclusivo, com produtos de mães de pessoas com deficiência ou neurodivergentes.

A expectativa é que mais de 65 mil peças de artesanato sejam vendidas ao longo dos sete dias de feira,  que sejam gerados R$ 3,2 milhões em negócios e que mais de 50 mil pessoas visitem o evento.

Todos os dias, das 18h às 22h, haverá a programação da FAC Musical. Estilos variados foram pensados para agradar a diversos tipos de públicos: carimbó, pop rock, MPB, Zouk, brega, reggae, samba, pagode, afro beat, e regionais. Serão 14 atrações.

A FAC conta com o apoio do Governo Federal, do Governo do Pará - Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Secretaria de Estado de Povos Indígenas (SEPI), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) e da Polícia Militar; da Prefeitura de Belém - Departamento de Vigilância Sanitária; e da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Serviço:

Feira de Artesanato do Círio 2025, de 09 a 15 de outubro, das 10h às 22h (exceto no dia 12, quando abre às 15h), no estacionamento do Parque Urbano Porto Futuro (Tv. Rui Barbosa, S/N, Reduto), com entrada gratuita.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

Círio

feiradeartesanato

sebraeoliberal2025

oliberal
Conteúdo de Marca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda