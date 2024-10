Feira de Artesanato do Círio 2024 é a maior de todas as edições

A Feira de Artesanato do Círio (FAC) 2024 terá mais de 3000 m² de área, distribuídos entre 120 estandes para exposição e comercialização de produtos de 113 artesãos, além de área de alimentação, espaço kids, vitrine Amazônia, mundo Amazônia e ampla programação musical. Essa é a maior estrutura de todas as edições da Feira, que será de 10 a 16 de outubro, no estacionamento do Parque Urbano Belém Porto Futuro. A entrada e toda programação são gratuitas, funcionando das 10h às 22h, exceto no dia 13, quando estará aberta ao público das 15h às 22h.

A área de exposição vai reunir o trabalho de 113 artesãos, de 19 municípios, em várias tipologias, como miriti, balata, cerâmica, sementes, trançados em fibras, cuias e madeira, além de peças inspiradas no Círio de Nazaré. Os artesãos foram selecionados por uma equipe de curadores, que levou em conta sete critérios: qualidade, inovação, originalidade, agregação de valor, acabamento, uso da tag e qualidade de embalagens.

“A FAC foi criada para valorizar o artesanato paraense e gerar negócios aos artesãos, em um período muito propício para empreender, que é a festividade de Nazaré, quando milhares de pessoas vêm para a capital paraense. Pessoas que querem levar consigo um pouco da nossa cultura, o que podem encontrar em nosso artesanato”, explica do diretor superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno.

Iniciativa do Sebrae está em sua 12ª edição e visa atrair mais de 60 mil visitantes (Divulgação/Sebrae)

A expectativa da coordenação da FAC, que está em sua 12ª edição, é gerar R$ 1,5 milhão em negócios, que inclui faturamento durante o evento e as entregas futuras, e atrair mais de 60 mil visitantes.

A FAC é realizada pelo Sebrae/PA e conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

Mundo Amazônia

No espaço, cinco indígenas artesãos paraenses vão expor e comercializar peças produzidas por eles e que retratam suas culturas, como acessórios (brincos e colares), cestarias e artesanatos. A ideia é criar um ambiente de negócios favorável aos indígenas que já iniciaram um trabalho de gestão com o Sebrae/PA e são acompanhados pela Secretaria dos Povos Indígenas do Pará (SEPI), do Governo do Estado, e pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), que já orientam os empreendedores e os acompanham nas atividades.

Vitrine Amazônia

No espaço, 11 empresas paraenses, atendidas pelo Sebrae/PA, vão expor e comercializar suas produções relacionadas à gastronomia paraense. São bombons regionais, biscoitos regionais, geleias, temperos, molhos, bebidas, bolos, vatapá instantâneo, produtos já prontos ao consumo, que representam o sabor e a cultura paraenses.

Sabores diversos

Na FAC também haverá a área de alimentação, com food trucks e quiosques em uma área de 150m². Nesse ambiente, 11 empreendedores ofertarão um cardápio variado, para agradar a vários paladares, composto por opções de comidas típicas, geleias, petiscos regionais, pipocas gourmet, churros, sorvetes, biscoitos, palha italiana com toque amazônico, sucos regionais, cafés e até temperos tradicionais da região.

Espaço Kids

Uma das novidades da FAC 2024 será o Espaço Kids, uma área dedicada a demonstrar a cultura paraense por meio de desenhos e pinturas, com monitores para a criançada de divertir e aprender.

FAC Musical

A FAC Musical vai reunir artistas paraenses e ministérios de música da igreja Católica, em um palco montado na área externa do evento. As apresentações ocorrem todos os dias, a partir das 19h, com entrada gratuita. Estilos variados, foram pensados para agradar a diversos públicos, como música católica, carimbó, pop rock, MPB, Zouk, reggae, samba, pagode, afro beat, regional. São 14 atrações, duas por noite: Ministério Sal e Luz, Maria Lu, Álibi de Orfeu, Gabriel Xavier, Cântico Três, Silvan Galvão e Banda, Alex Ribeiro, Julia Passos, Sandrinha Eletrizante, Carimbolando, Reggae Town, Arthur Espíndola, Jeff Moraes e Arraial do Pavulagem com a participação de Luê Soares.

Sobre a FAC

A Feira de Artesanato do Círio faz parte de um trabalho realizado pelo Sebrae desde 1989, voltado para o artesanato no período da festividade do Círio de Nazaré. O objetivo do evento é fomentar e promover o trabalho de artesãos paraenses, gerando oportunidades de venda durante e após a Feira. A FAC é resultado da fusão, há 12 anos, de duas iniciativas: A Feira do Miriti, específica do artesanato de Miriti, atividade tradicional do município de Abaetetuba; e a Feira do Círio, que reunia o artesanato de outras tipologias, produzido em vários municípios paraenses.