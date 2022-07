Primeira infância: entenda o que é o desenvolvimento infantil

Entender o desenvolvimento infantil parece um grande desafio, mas a compreensão dessa fase ajuda pais, mães e cuidadores a acompanharem melhor suas crianças, além de ter domínio sobre os estímulos certos para cada necessidade da infância.

A diretora da Faculdade Inspirar, Dyana Ferreira, detalha sobre o desenvolvimento infantil (Arquivo pessoal)

O que é desenvolvimento infantil?

De acordo com a diretora da Faculdade Inspirar, Dyana Ferreira, o desenvolvimento infantil é um processo que acontece desde a concepção da criança e envolve vários aspectos da vida da criança.

“A compreensão das etapas do desenvolvimento infantil perpassa pelo entendimento de várias conexões nas quais a criança está envolvida e são múltiplos os elementos que podem estar relacionados ao atraso do desenvolvimento”, explica.

O desenvolvimento infantil é, há muitos anos, estudado por diferentes médicos, cientistas e pesquisadores. A principal descoberta é que a primeira infância, estágio que compreende os primeiros cinco anos de idade, é muito importante e determinante para o restante da vida. Isto é, as mudanças físicas, psicológicas, sociais e emocionais que são esperadas e costumam marcar cada etapa da vida dos pequenos.

Mercado exige profissionais qualificados (Banco de imagens/ Freepik)

Diante desse cenário, surge a intensa demanda por profissionais qualificados que atendam de maneira efetiva esse público, como sugere Dyana Ferreira.

“A pós-graduação em desenvolvimento infantil é uma excelente especialização principalmente ao atender um público tão exigente. Na Faculdade Inspirar iremos capacitar e habilitar esses profissionais na identificação dos marcos do desenvolvimento da criança, atuando no estímulo precoce, e nos casos de atrasos, na prevenção ou diminuição das sequelas provenientes de possíveis transtornos e deficiências”, afirma.

Sobre a pós-graduação

O curso é multiprofissional, ou seja, qualquer profissional pode fazer, e visa promover o aprofundamento de conhecimentos sobre a primeira infância, em suas diferentes dimensões do desenvolvimento, cerebral, físico-motor, cognitivo, linguístico e socioemocional, articulando-os ao contexto sociocultural de vida das crianças, no intuito de contribuir para possíveis intervenções nessa etapa do desenvolvimento humano, assim como desenvolver competências e habilidades de profissionais em relação à prática profissional com crianças.

