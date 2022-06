Descubra os desafios e as oportunidades para os fisioterapeutas

Você já notou o quanto se tornou comum fisioterapeutas que investem em uma pós-graduação ou em especializações? Isso acontece porque, em um mercado cada vez mais competitivo e desafiador, não basta apenas se graduar para exercer a profissão e construir uma carreira.

Ao contrário, é essencial uma formação de caráter multidisciplinar, humanizada e especializada para aprofundar seus conhecimentos e aumentar o seu nível de empregabilidade, se destacar no mercado, além de fidelizar pacientes e conseguir cargos importantes na área da saúde.

Mercado de trabalho para os fisioterapeutas

A partir dos 90, as pessoas se interessaram cada vez mais por temas relacionados à saúde e qualidade de vida, a Fisioterapia ganhou grande destaque e despertou o interesse de jovens e adultos.

Com isso, esse mercado de trabalho se revolucionou, de acordo com o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), existem mais de 240 mil fisioterapeutas no país.

Diante disso e da alta demanda de profissionais, muitos têm dificuldades em encontrar o seu lugar no mercado de trabalho e escolher qual especialização ou pós-graduação seguir.

Conheça alguns cursos que ajudarão a você se destacar no mercado:

Quiropraxia

A procura por quiropraxistas tem aumentado no mercado da fisioterapia. (Banco de imagens / Freepik)

A quiropraxia é uma terapia manual, com o objetivo de tratar e prevenir doenças do sistema nervoso, esquelético e muscular. A formação é uma excelente alternativa pois apresenta um vasto panorama de vagas no país e médias salariais acima do mercado.

Auriculoterapia

A auriculoterapia é considerada um mercado promissor. (Banco de imagens / Freepik)

Considerada uma das carreiras mais promissoras na área da saúde, a auriculoterapia vem ganhando destaque e grande procura em clínicas médicas e de fisioterapia. A especialização consiste na estimulação mecânica de pontos específicos do pavilhão auricular para aliviar dores e/ou tratar problemas físicos e psíquicos.

Fisioterapia Neurofuncional

Fisioterapeutas neurofuncionais têm grande procura no mercado. (Banco de imagens / Freepik)

O fisioterapeuta neurofuncional desempenha um trabalho importantíssimo no tratamento de enfermidades e alterações no sistema nervoso. Assim, este profissional é bastante procurado pelas instituições de saúde, conseguindo alcançar excelentes médias salariais.

Fisioterapia Infantil

Fisioterapia infantil possui mercado de trabalho amplo e promissor. (Banco de imagens / Freepik)

Esta especialidade é voltada ao tratamento de recém-nascidos, bebês, crianças e pré-adolescentes. As doenças tratadas podem ser congênitas, quando o bebê já nasce com elas, ou adquiridas após o nascimento. O mercado para esses profissionais pode ser considerado amplo e promissor, de acordo com o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO).

E aí, notou quanto o mercado da Fisioterapia pode ter oportunidades?

Dê o próximo passo para a sua carreira!

