Faculdade Cosmopolita destaca as principais vantagens do curso de biomedicina

A biomedicina é uma profissão muito dinâmica que contribui para a saúde pública, além de oferecer a possibilidade de atuar no setor de pesquisa e inovação tecnológica. Para atender todas as necessidades de quem deseja ingressar nessa área, a Faculdade Cosmopolita oferece o curso de biomedicina com aulas 100% presenciais e com foco em práticas desde o primeiro semestre do curso.

De acordo com Débora Fernandes, coordenadora do curso de biomedicina da Cosmopolita, a área de atuação de um biomédico é ampla, podendo atuar em mais de 30 áreas diferentes, entre elas: perícia forense; pesquisa científica; reprodução humana; imagenologia; análises clínicas laboratoriais e biomedicina estética, sendo esse último um dos mercados em maior expansão da última década.

“Ser biomédico significa estar constantemente em evolução, acompanhando não só a saúde humana mas também os avanços científicos. Prova disso é o envolvimento de biomédicos em alguns marcos científicos modernos como o sequenciamento do genoma do vírus causador do Covid-19, e ainda pesquisas recentes sobre tratamentos inovadores com células no combate a cânceres agressivos”, destaca Débora Fernandes.

Curso na Cosmopolita

Na Faculdade Cosmopolita, o curso de biomedicina é muito focado em proporcionar vivências práticas aos alunos, trazendo aulas práticas desde o primeiro semestre e garantindo que o aluno em seu último ano de curso realize estágios externos em locais renomados e de referência em nossa cidade.

“Nosso intuito é formar profissionais qualificados e seguros, por isso nossos alunos cumprem 1.000 horas de estágio, sempre sob a supervisão de biomédicos formados e atuantes nos melhores laboratórios e hospitais de Belém. Além disso, por estar sempre atenta aos movimentos de mercado de trabalho, a Faculdade Cosmopolita agora garante aos seus alunos a possibilidade da dupla habilitação, onde em período de estágio, o aluno pode optar por atuar em imagenologia ou em biomedicina estética, além da tradicional área de análises clínicas”, ressalta Débora Fernandes.

O curso tem oito semestres, permeados com atividades práticas e extensionistas. A instituição de ensino compreende que a formação de um profissional de saúde passa também pelo atendimento à comunidade local e transformação do meio em que os seres se encontram. Sendo assim, os alunos são estimulados desde o início do curso a realizarem ações comunitárias em saúde e educação em saúde, além de atividades de pesquisa que envolvem iniciação científica e programas de monitoria acadêmica.

