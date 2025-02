Faculdade Cosmopolita destaca o papel do administrador no sucesso empresarial em ano de COP30

O ano de 2025 será marcado por grandes eventos na capital paraense. Entre eles, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes), a COP 30, que será realizada em novembro deste ano. O evento trará não apenas visibilidade global para a cidade, mas também uma movimentação econômica significativa para diversos setores, o que exige um melhor preparo dos profissionais da administração.

A Faculdade Cosmopolita vem investindo em ações estratégicas para enriquecer a formação dos alunos de administração e garantir o sucesso empresarial durante a COP 30.

"O cenário macroeconômico de 2025 apresenta oportunidades e desafios significativos para o setor educacional superior. O Brasil será sede da COP30 em Belém, o que intensifica o foco em sustentabilidade e inovação, temas centrais para o mercado de trabalho e para o ensino superior. Além disso, há um aumento na demanda por cursos profissionalizantes, especialmente em Administração, com destaque para empreendimentos locais e negócios sustentáveis", ressalta o coordenador do curso de administração da Faculdade Cosmopolita, Ramon Barros Cosmo Júnior.

Ramon Barros Cosmo, coordenador do curso de administração da Faculdade Cosmopolita, destaca o crescimento de negócios sustentáveis no Brasil (Arquivo pessoal)

Diferenciais competitivos

Com nota máxima no MEC, o curso de administração da Faculdade Cosmopolita conta com corpo docente qualificado e estrutura de ensino diferenciada. "O quadro docente é formado por mestres e doutores em administração, contabilidade, economia e direito. Todos atuam no mercado como consultores na área privada, pública e nas Organizações Não Governamentais (ONG’s). Essa excelência foi ratificada pelo MEC, com nota máxima", complementa o coordenador.

Além disso, a instituição de ensino vem investindo em parcerias importantes, como o Conselho Regional de Administração do Pará (CRA-PA), Sebrae e órgãos como Sesc, Sesi, Senai, entre outros, o que aumenta a preparação dos alunos para o mercado de trabalho. "O curso de administração Cosmopolita conta com convênios e parcerias com organizações públicas, privadas e ONG’s. Nossos alunos, desde o primeiro semestre, são encaminhados às vagas de estágio e, já no terceiro semestre do curso, contamos com a taxa de alunos em campos de estágio próximo aos 85% do curso", explica Ramon Cosmo Júnior.

A COP30 se tornou tema de diversas disciplinas do curso de administração da Faculdade Cosmopolita. Além disso, ao longo do último ano, a instituição vem realizando ações no entorno da faculdade, localizada no bairro da Marambaia, reforçando seu papel como referência em gestão e sustentabilidade no mercado paraense.

"A COP30 apresenta uma oportunidade única para o curso de administração da Faculdade Cosmopolita, graças a sua proximidade com o Hangar Centro de Convenções. Estamos realizando um mapeamento no entorno da faculdade, de maneira que possamos agregar valor em nossas consultorias extensionistas, de forma que os empreendedores da Marambaia possam ser instrumentalizados e mais competitivos, a partir dos negócios ambientalmente éticos e sustentáveis", destaca.

A conexão com os temas que englobam a conferência, como inovação e práticas sustentáveis, abre portas para parcerias estratégicas que podem enriquecer a formação dos alunos. "O engajamento em eventos e workshops durante a COP30 fortalece o networking de professores e estudantes, posicionando o curso como um catalisador de mudanças no mercado regional e nacional", finaliza o coordenador do curso de administração da Faculdade Cosmopolita.

Com uma trajetória de 10 anos de sucesso em Belém, a Faculdade Cosmopolita é referência em ensino superior de qualidade, promovendo o ensino, a investigação científica e a extensão em nível superior.