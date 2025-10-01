Escritórios de advocacia impulsionam o desempenho das empresas; saiba como

No ambiente empresarial, onde cada decisão pode impactar diretamente o futuro de uma organização, a presença de um escritório de advocacia especializado deixou de ser apenas um suporte jurídico para se tornar um diferencial estratégico. Mais do que atuar em situações de crise, os advogados empresariais têm papel fundamental na melhoria do desempenho das companhias, especialmente quando adotam práticas de advocacia preventiva. O escritório Xerfan Advocacia S/S destaca como a advocacia é aliada de uma empresa.

O primeiro passo é entender que a advocacia preventiva consiste em antecipar riscos legais e trabalhá-los antes que se tornem problemas concretos, tornando-se essencial para garantir um bom desempenho do negócio, além de reduzir possíveis custos.

"Podemos entender que a advocacia preventiva tem como principal objetivo antecipar os conflitos que podem surgir, identificando as fragilidades operacionais ou em desconformidade com a legislação, no intuito de reduzir consideravelmente as chances de a empresa precisar arcar com custos altos desnecessários que, consequentemente, afetam sua previsibilidade de atuação e orçamentária", ressalta o advogado associado do escritório Xerfan Advocacia S/S, João Victor Fernandes.

Planejamento tributário

O planejamento tributário é uma das principais frentes da advocacia preventiva dentro das empresas. Com foco na redução de impostos e na otimização da carga fiscal, essa prática ajuda a fortalecer o fluxo de caixa e a competitividade no mercado, sempre em conformidade com a legislação vigente.

Além de diminuir custos, o planejamento tributário reduz os riscos de penalidades e contribui para que a empresa mantenha um passivo mais controlado. Isso favorece sua reputação no mercado, ampliando as possibilidades de acesso a incentivos e a novas parcerias comerciais.

"Assim, se objetiva tanto a redução da carga tributária da empresa, influenciando diretamente em seu fluxo de caixa, bem como reduzindo as chances de eventuais penalidades. Quanto menor for um passivo tributário de uma empresa, melhor é sua reputação perante o mercado e maiores são as chances de alcançar incentivos e celebrar parcerias comerciais, explica o especialista.

Compliance

O compliance é fundamental para garantir que a empresa atue em conformidade com as leis, normas e padrões éticos, criando uma cultura organizacional baseada na transparência e na integridade. Além de prevenir riscos jurídicos e financeiros, essa prática fortalece a confiança de clientes, investidores e parceiros, melhorando a reputação da marca no mercado. Como consequência, empresas que investem em compliance tendem a conquistar maior competitividade, atrair oportunidades de negócios e alcançar resultados mais sustentáveis a longo prazo.

"Quanto maior for a conformidade da empresa à legislação vigente, menores são as chances de existirem demandas contra ela, seja judicial ou extrajudicialmente. Logo, um compliance amplo e bem elaborado por uma equipe jurídica especializada pode e, certamente, irá ajudar a construir uma imagem sólida para a empresa, auxiliando sua posição no mercado enquanto uma empresa de alta responsabilidade, confiabilidade e bem estruturada", ressalta o advogado associado do escritório Xerfan Advocacia S/S, Arilson Bacelar.

Contratos

Muitos empresários ainda veem a elaboração de contratos como uma etapa simples e meramente formal, recorrendo a modelos prontos da internet. No entanto, os advogados do escritório Xerfan Advocacia S/S alertam que a proteção real dos interesses de uma empresa vai além da simples citação de artigos de lei.

"Um contrato que não reflete os interesses da empresa e somente menciona dispositivos e entendimentos legais não é eficaz. E posteriormente trará suas consequências. Por isso, um escritório de advocacia qualificado mergulha de cabeça dentro da realidade da empresa, atuando em parceria, conhecendo sua realidade e sua atividade para construir, conjuntamente, não só um contrato formal, mas um mecanismo de proteção amplo e eficaz", enfatiza Arilson Bacelar.

Outro ponto comumente negligenciado pelas empresas está relacionado à defasagem das operações da empresa a atualizações legislativas importantes, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), por exemplo.

"Muitas empresas ainda não atualizaram suas operações para atender os ditames da Lei, de modo que uma proteção ineficaz dos dados de seus clientes pode acarretar em uma multa severa. Cito a LGPD não só pela sua atualidade, mas pelos reflexos culturais e estruturais que a empresa precisa corresponder para atuar de acordo com a Lei. Mas para além disso, uma empresa que atua respeitando a LGPD fortalece a percepção de confiança e segurança dos clientes, que cada vez mais se preocupam, com razão, com a proteção de seus dados pessoais", finaliza João Victor Fernandes.

Quando a advocacia é integrada à gestão estratégica, o impacto vai além da prevenção de litígios. O jurídico passa a atuar como parceiro de negócios, ajudando na tomada de decisões mais seguras, na expansão de mercado e até na atração de investidores, que encontram em empresas bem assessoradas maior estabilidade e credibilidade.