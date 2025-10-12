Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

Equatorial Pará monta plano de operação para o Círio 2025

Trabalho preventivo e parceria com o ClimaTempo reforçam ações da distribuidora

Conteúdo sob responsabilidade da Equatorial Pará
fonte

Ação conta com mais de 220 profissionais e 60 equipes técnicas (Divulgação/Equatorial Pará)

A Equatorial Pará montou um plano de operação para o Círio 2025, com o objetivo de garantir qualidade e segurança no fornecimento de energia elétrica durante toda a quadra nazarena, especialmente nas grandes romarias que ocorrem neste fim de semana, 11 e 12 de outubro. Ao todo, mais de 220 profissionais e 60 equipes técnicas estarão envolvidas nas ações.

Como parte do trabalho preventivo, a distribuidora realizou melhorias na rede elétrica, fez podas de árvores e inspecionou circuitos ao longo dos trajetos das procissões e em suas proximidades. Durante a Trasladação e o Círio de Nazaré, 13 equipes estarão posicionadas em locais estratégicos, prontas para atuar de forma imediata, caso seja necessário.

VEJA MAIS

image Equatorial divulga programa Mais Energia Pará e intensifica obras em todas as regiões do estado
Ações incluem novas subestações, expansão de rede, modernização do sistema e ampliação do Luz para Todos, garantindo mais energia, segurança e desenvolvimento

A operação também contará com um profissional alocado no Centro Integrado de Comando e Controle do estado, que repassará informações em tempo real para os operadores da distribuidora. 

Locais como o Colégio Gentil Bittencourt, Basílica Santuário de Nazaré, Praça Santuário, Arraial de Nazaré, Estação das Docas e Catedral da Sé já contam com manobras operacionais planejadas e esquemas de atendimento emergencial. O monitoramento específico também abrangerá as emissoras de TV locais que são responsáveis pela transmissão das imagens do Círio para o Brasil e o mundo.

De acordo com Marcelo Costa, gerente do Centro de Operações Integradas da Equatorial Pará, o planejamento é elaborado com meses de antecedência e reflete a experiência e o compromisso da empresa com a segurança da população.

“Temos um plano de operação robusto, que envolve ações antes e durante o Círio. Trabalhamos para reduzir riscos e garantir que as famílias paraenses possam viver esse momento com tranquilidade. Nossas equipes estão preparadas para responder a qualquer demanda”, afirma Marcelo.

Parceria com o ClimaTempo

Durante a festividade, a Equatorial Pará contará com o apoio do ClimaTempo, que realizará monitoramento meteorológico em tempo real, acompanhando variáveis como ventos fortes, chuvas intensas e descargas atmosféricas. 

Com base em modelos proprietários de previsão e sistemas de alerta personalizados, as equipes da distribuidora terão acesso a informações de alta precisão para antecipar ações e mitigar riscos operacionais, assegurando a continuidade no fornecimento de energia mesmo diante de condições climáticas adversas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

trabalhopreventivo

climatempo

equatorialdiamundialdaenergia

oliberal
Conteúdo de Marca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda