Equatorial Pará monta plano de operação para o Círio 2025

A Equatorial Pará montou um plano de operação para o Círio 2025, com o objetivo de garantir qualidade e segurança no fornecimento de energia elétrica durante toda a quadra nazarena, especialmente nas grandes romarias que ocorrem neste fim de semana, 11 e 12 de outubro. Ao todo, mais de 220 profissionais e 60 equipes técnicas estarão envolvidas nas ações.

Como parte do trabalho preventivo, a distribuidora realizou melhorias na rede elétrica, fez podas de árvores e inspecionou circuitos ao longo dos trajetos das procissões e em suas proximidades. Durante a Trasladação e o Círio de Nazaré, 13 equipes estarão posicionadas em locais estratégicos, prontas para atuar de forma imediata, caso seja necessário.

A operação também contará com um profissional alocado no Centro Integrado de Comando e Controle do estado, que repassará informações em tempo real para os operadores da distribuidora.

Locais como o Colégio Gentil Bittencourt, Basílica Santuário de Nazaré, Praça Santuário, Arraial de Nazaré, Estação das Docas e Catedral da Sé já contam com manobras operacionais planejadas e esquemas de atendimento emergencial. O monitoramento específico também abrangerá as emissoras de TV locais que são responsáveis pela transmissão das imagens do Círio para o Brasil e o mundo.

De acordo com Marcelo Costa, gerente do Centro de Operações Integradas da Equatorial Pará, o planejamento é elaborado com meses de antecedência e reflete a experiência e o compromisso da empresa com a segurança da população.

“Temos um plano de operação robusto, que envolve ações antes e durante o Círio. Trabalhamos para reduzir riscos e garantir que as famílias paraenses possam viver esse momento com tranquilidade. Nossas equipes estão preparadas para responder a qualquer demanda”, afirma Marcelo.

Parceria com o ClimaTempo

Durante a festividade, a Equatorial Pará contará com o apoio do ClimaTempo, que realizará monitoramento meteorológico em tempo real, acompanhando variáveis como ventos fortes, chuvas intensas e descargas atmosféricas.

Com base em modelos proprietários de previsão e sistemas de alerta personalizados, as equipes da distribuidora terão acesso a informações de alta precisão para antecipar ações e mitigar riscos operacionais, assegurando a continuidade no fornecimento de energia mesmo diante de condições climáticas adversas.