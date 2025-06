Equatorial Pará inova em serviços digitais para estar ainda mais perto do cliente

A Equatorial Pará vem transformando os serviços de seus canais digitais em uma jornada cada vez mais acessível e humanizada. Por meio de soluções inovadoras em seu novo site e no atendimento via WhatsApp pela “Clara”, a assistente virtual da empresa, a distribuidora avança na transformação digital, garantindo mais praticidade e segurança aos clientes.

Esse processo de modernização digital é resultado de uma busca contínua da empresa em utilizar a inovação e a tecnologia a favor da experiência do usuário, investindo em ferramentas inteligentes e mantendo uma escuta ativa quanto às necessidades dos clientes.

Mais autonomia e agilidade com o novo site

Totalmente reformulado, o novo site da Equatorial Pará, no endereço pa.equatorialenergia.com.br/novosite, foi construído com base em estudos sobre experiência do usuário e proporciona uma navegação mais fluida, organizada e, especialmente, segura.

Entre as principais inovações está o sistema de login individual e autenticação, que reforça a proteção de dados, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Outra novidade é a separação entre o conteúdo institucional e a Agência Virtual, esta última concentrando os serviços destinados aos clientes, como consultas e alteração cadastral.

O novo site conta com as tecnologias mais modernas no segmento. Uma delas é a IA generativa, que otimiza a interação e permite um atendimento mais ágil, e o Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), que realiza a leitura inteligente de documentos.

Clara auxiliando nos atendimentos mais emergenciais

Outro destaque é a evolução da Clara, a assistente virtual da Equatorial, disponível 24h por dia via WhatsApp, no número (91) 3217-8200. Agora, selecionando a opção “Risco à Vida” no menu inicial de serviços, os clientes podem registrar situações de risco à vida de forma rápida e prática, como fios partidos, árvores caídas ou fogo na rede. Dessa forma, será possível oferecer um atendimento ainda mais ágil em momentos de emergência.

Outra novidade é a melhoria na comunicação sobre interrupções de energia pelo WhatsApp. Ao informar a situação pela Clara, o cliente será notificado se a ocorrência é individual (afeta apenas um cliente) ou coletiva (afeta vários clientes, como uma rua ou quadra) e também poderá ser orientado para a realização de testes internos no disjuntor, com imagens ilustrativas.

Lembrando que a Clara ainda oferece diversos outros serviços, como solicitação de religação e opção de pagamentos flexíveis, códigos de barras para pagamento, consulta de débitos, cadastro na Tarifa Social e muitos outros.

Com isso, a Equatorial Pará reforça seu compromisso com a excelência e conexão com seus clientes, utilizando a tecnologia como ferramenta de inovação e proximidade para o dia a dia.