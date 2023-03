Escola de Eletricistas da Equatorial Pará garante oportunidades para mulheres no mercado de trabalho

A disparidade de gênero dentro do setor elétrico é enorme. Em uma área majoritariamente dominada por homens, as mulheres enfrentam diversas dificuldades pela busca por espaço em um mercado considerado machista. Em contrapartida a essas barreiras que surgem no caminho, cada vez mais mulheres têm se interessado pela área e ocupado espaço no setor. A Equatorial Pará tem buscado ampliado a representatividade nas operações por meio de turmas exclusivas para mulheres na Escola de Eletricistas, do E+ Profissional.

O curso, realizado em parceria com o Senai, tem o objetivo de garantir oportunidades para as mulheres, com qualificação profissional e tecnológica gratuita. A Escola de Eletricistas para mulheres mostra o comprometimento da Equatorial Pará com ações que contribuam para o combate de todas as formas de discriminação, além de promoção da inclusão social.

Entre as mulheres que tiveram a vida profissional transformada por meio da Escola de Eletricistas está Jorgiane Moreira. Por meio do curso, a jovem garantiu a tão sonhada qualificação e, posteriormente, um emprego na área. Para ela, estar em um mercado dominado por homens é desafiador mas, ao mesmo tempo, motivo de orgulho.

"Me sinto muito honrada em representar a classe feminina numa profissão que é tão essencial na sociedade. O curso foi de grande importância para mim, pois através do mesmo tive a oportunidade de me qualificar e, com a qualificação profissional, de ingressar no mercado de trabalho", destaca Jorgiane.

Encarar os desafios do mercado de trabalho nem sempre foi uma tarefa fácil para a profissional. Antes de fazer o curso de eletricista, Jorgiane tentou uma vaga para motorista em diversas empresas de ônibus. Porém, recebeu uma negativa apenas pelo fato de ser mulher.

"Antes de fazer o curso de eletricista, eu busquei emprego em algumas empresas de ônibus, pois sou habilitada na categoria AE, mas infelizmente escutei que 'a empresa não empregava motorista mulher", relata Jorgiane.

Garantia de oportunidades

É cada vez mais notória a necessidade de impulsionar as oportunidades em que as mulheres tenham a chance de desenvolver o seu potencial, seja em qual área for. Jorgiane ressalta a importância de empresas como a Equatorial Pará atuarem na ampliação da participação feminina em ambientes dominados por homens, com a criação de programas de diversidade, equidade e inclusão.

"Que outras empresas, assim como a Equatorial Pará, proporcionem cursos na área da elétrica, e que invistam na qualificação profissional para que outras mulheres, assim como eu, tenham a oportunidade de se qualificar para o mercado de trabalho, dando a oportunidade de terem as vidas transformadas, assim como a minha foi, pois graças ao curso, hoje estou empregada", complementa a profissional.

A eletricista incentiva, por meio de suas próprias experiências, outras mulheres a conquistarem os seus espaços, principalmente por meio da qualificação profissional. "Busquem se qualificar profissionalmente. Não desistam de seus objetivos, pois o 'não', infelizmente, já temos, mas que continuem em busca do 'sim', como eu encontrei. Sou feliz e realizada na profissão como eletricista", finaliza Jorgiane.