Emergência ambiental: conheça os tipos e o passo a passo do atendimento

Uma emergência ambiental trata-se de uma ameaça súbita com potencial de causar, direta ou indiretamente, danos ao meio ambiente e à saúde pública, além de prejuízos sociais e econômicos em decorrência de algum incidente ou falha, devido a um desastre natural que requer resposta imediata e adequada a sua gravidade. Diante desse cenário, a Cidade Limpa Ambiental conta com um conjunto de equipamentos e materiais de resposta aos incidentes ambientais, além de uma equipe altamente capacitada para emergências rodoviárias, portuárias, industriais e marítimo-fluviais.

O engenheiro de saúde e segurança, José Maria da Silva Sousa Júnior, revela que os principais exemplos de emergências ambientais são derramamento de produtos químicos, a contaminação com resíduos perigosos e os acidentes com o transporte de materiais ou resíduos.

“Não responder rapidamente ou de forma inadequada a uma emergência ambiental pode acarretar graves impactos ambientais como contaminação do ar, água e solo, e com isso a saúde pública do local atingido”, acrescenta José Maria, que trabalha há quatro anos na Cidade Limpa Ambiental.

Ações realizadas em caso de emergência ambiental

Primeiramente, toda empresa com potencial poluidor deve possuir um Plano de Atendimento à Emergência (PAE) aprovado pelo órgão ambiental. Nele deve constar toda a estratégia para uma resposta rápida e eficaz para um acidente.

É fundamental que se tenha um levantamento das principais hipóteses acidentais e, para cada situação, o procedimento a ser seguido. Outro ponto importante é que uma central de emergência deve ficar de prontidão para receber a comunicação do incidente e coletar, com clareza, o maior número de informações possíveis para dimensionar o atendimento de maneira eficaz. A partir disso, todo o esforço é voltado para diminuir os impactos ambientais do incidente, protegendo o local de contaminação.

“A equipe de resposta à emergência, ao chegar no local, realiza nova avaliação do cenário, considerando entre outros aspectos, se há ou não vítimas, relevo, direção do vento, e características do produto químico envolvido, isolando a área para evitar o agravamento”, explica José Maria da Silva.

A Cidade Limpa Ambiental conta com um moderno parque industrial para o tratamento e destinação final dos resíduos gerados em emergências ambientais. Ao final, são emitidos os documentos obrigatórios e o certificado de destinação final de resíduos. É válido ressaltar que a Cidade Limpa Ambiental segue rigorosamente as legislações e diretrizes ambientais. Para saber mais sobre a história e serviços da empresa, clique aqui.