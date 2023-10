Eletromóveis destaca 5 tendências de decoração para a sala de estar

A sala de estar é um dos espaços mais importantes de uma residência, já que é nela que os familiares e amigos se reúnem para curtir bons momentos. Por isso, é essencial que esse ambiente seja aconchegante e bem decorado. Em Belém, a Eletromóveis oferece diversos artigos que são tendências de decoração para o lar.

Entre as principais tendências estão os móveis de forma arredondada, ícones da decoração nas décadas de 60 e 70, que agora voltaram com um aspecto mais moderno e contemporâneo. Além disso, estofados no estilo minimalista continuam sendo uma tendência dominante no design de sofás, conforme explica Kleidiane Meneses, gerente de vendas da Eletromóveis.

Um bom sofá é indispensável para boas conversas e risadas entre amigos (Reprodução/Eletromóveis)

“Esse estilo é caracterizado por linhas curvas, formas geométricas e uma estética elegante”, afirma.

VEJA MAIS

A seguir, confira cinco tendências de decoração para a sala de estar:

1. Madeiras e metais: para criar a decoração da sala de estar é necessário ficar atento aos materiais que estão em alta, são eles: madeira e metal. A madeira pode ser utilizada em pisos e em móveis, o que gera uma sensação de conforto e acolhimento. Já o metal, proporciona um ar mais moderno e industrial para o ambiente e pode ser utilizado em suportes para vasos de plantas, espelhos e luminárias;

Espelhos são usados na decoração de ambientes para ampliar espaços (Reprodução/Eletromóveis)

2. sofás modulares: esses móveis estão ganhando popularidade, pois oferecem flexibilidade e podem ser reorganizados conforme necessário. Formas arredondadas e cores naturais dão um toque moderno à sala de estar;

3. Natureza: os materiais orgânicos e as fibras estão em alta, já que conectam os moradores e visitantes do lar com a natureza. Além disso, os toques orgânicos e as plantas proporcionam uma sensação de acolhimento e paz ao ambiente;

4. Mix de texturas: é válido destacar que os revestimentos e acabamentos mudam completamente a sala de estar. Uma ótima dica para criar uma sala moderna é apostar em um mix de objetos com cores fortes, como almofadas e vasos;

5. Espaços multifuncionais: para quem passa mais tempo em casa, o ideal é criar uma sala de estar com espaço para colocar uma escrivaninha e uma cadeira para o home office, por exemplo. Visto isso, uma sala multifuncional permite que os moradores realizem uma série de atividades, oferecendo mais praticidade ao dia a dia.

Repleta de móveis e artigos de decoração, a Eletromóveis oferece compras 100% seguras na loja física e no site, com parcelamento em até dez vezes no cartão. Para saber mais, clique aqui.