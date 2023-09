Semana do Cliente Eletromóveis: renove seu ambiente com até 20% de desconto

O Dia do Cliente, comemorado no dia 15 de setembro, está chegando, e essa é uma ótima oportunidade para o consumidor garantir diversos produtos com descontos, ofertas especiais e preços diferenciados, que cabem no seu bolso. A Eletromóveis está preparando uma ação especial para homenagear os clientes e celebrar a data, com descontos de 10% a 20% em toda a loja.

A Semana do Cliente Eletromóveis será realizada de 11 a 16 de setembro e traz uma série de produtos com descontos imperdíveis e com condições de pagamento facilitadas. "No mês de setembro a loja Eletromóveis de Belém comemora o Dia do Cliente com aquele desconto que nossos clientes merecem. Serão descontos de 10% a 20% em toda a loja e o cliente Eletromóveis pode parcelar em até dez vezes sem juros no cartão de crédito", destaca a social media da Eletromóveis, Jamile Costa.

Nas compras de móveis à vista, os clientes têm desconto de 20%. Já para as compras parceladas, os descontos variam de acordo com o número de parcelas: 15% de desconto para parcelamento em até quatro vezes e 10% para parcelamento em até dez vezes. Os itens de decoração, por sua vez, terão 15% de desconto à vista e 10% nas compras parceladas em até 10 vezes.

Móveis de qualidade

Se tem uma coisa que todo mundo ama é dar aquela uma cara nova para os ambientes da casa, principalmente em datas especiais, como o Círio de Nazaré e as festas de fim de ano. Uma forma de fazer isso é adquirir móveis diferenciados e de qualidade.

"A Semana do Cliente Eletromóveis é uma ótima oportunidade para comprar móveis ou aquela decoração para a sua casa, principalmente para um período tão esperado para nós, paraenses, como o Círio de Nazaré, com qualidade e descontos incríveis", ressalta Jamile.

Semana do Cliente será realizada de 11 a 16 de setembro (Divulgação/Eletromóveis)

Além dos descontos imperdíveis, a Eletromóveis entrega e faz a montagem dos produtos adquiridos nas lojas durante a Semana do Cliente Eletromóveis em até 48 horas após a compra. A loja faz entrega em mais de 30 municípios do estado do Pará.

A Eletromóveis é uma loja completa, com móveis e artigos de decoração de primeira qualidade, que estão de acordo com as novas tendências do mercado.