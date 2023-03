Tudo o que você precisa saber sobre o novo Fiat Scudo

Ideal para rotina corrida de trabalho, que envolve entregas urbanas, o Fiat Scudo se destaca por ser altamente inovador e seguro, além de ter boa capacidade de suportar cargas. O veículo foi lançado no segundo semestre de 2022 e está disponível na Fiat Viale com condições especiais de pagamento no varejo, com bônus de até 20 mil reais.

O Scudo também conta com uma versão elétrica, ou seja, voltada para as pessoas que buscam mais economia. De acordo com Rodrigo Barros Diniz, gerente de vendas da Fiat Viale, o veículo possui nota A em consumo de combustível, segundo o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

“Além de um ótimo custo-benefício, o Scudo também possui um dos melhores índices TCO (custo total de propriedade de um produto) da categoria, resultado das melhores vantagens pra você e o seu negócio”, ressalta o gerente.

Além do transporte de cargas, o Fiat apresenta versatilidade de transformações, podendo se tornar, por exemplo, ambulância e food truck.

Benefícios

Em cidades com grande fluxo de veículos, onde caminhões são restritos, o Fiat Scudo não se encaixa nessa restrição de horário, podendo circular de maneira mais rápida.

“Em cidades pequenas não é diferente, além da opção de carga, o veículo pode ser utilizado para transporte alternativo onde o fluxo de passageiros não é grande, assim proporciona um custo-benefício enorme para todos os envolvidos”, garante Rodrigo Barros.

Além das condições especiais de pagamento, a Fiat Viale oferece até 14% de desconto no canal de vendas diretas para Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e produtor rural. Clique aqui e saiba mais.