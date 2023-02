Fastback: conheça o novo SUV e aproveite as condições da Fiat Viale

O mercado automotivo oferece diferentes modelos de carro, e um dos veículos que vem conquistando cada vez mais espaço é o SUV. Altos e espaçosos, eles oferecem a vantagem de andar bem tanto na cidade quanto em locais com terrenos irregulares. Pensando nessa demanda, a Fiat lançou o modelo Fastback, que sugere requinte e esportividade em um único design. Em Castanhal, a Fiat Viale oferece ofertas e condições imperdíveis na compra do veículo, confira abaixo os diferenciais desse modelo:

De acordo com Rui Guilherme, que trabalha na Fiat Viale há mais de 10 anos, o lançamento promete alta tecnologia e uma série de vantagens para o proprietário do veículo.

Motores modernos e turbinados

O Fiat Fastback usa os motores mais recentes de origem FCA – Fiat Chrysler Automóveis, no modelo turbo, disponíveis nas versões básica e intermediária com 130 cv de potência com etanol e 125 cv, com gasolina, a 5.750 rpm, prometendo um excelente desempenho na estrada.

Revisões e manutenção

O Fastback segue o padrão de três anos de garantia e a marca italiana garante que o novo SUV tem a cesta de peças mais barata entre os concorrentes. Segundo a fabricante, esse kit (que é definido pela Anfavea, a associação das montadoras) é até 47% melhor nas versões T200 e até 38% melhor na T270.

Modelo possui a maior mala da categoria, com 516 litros de capacidade (Divulgação/Fiat)

Bem equipado

O Fastback traz, em toda a linha, o pacote de itens de auxílio ao motorista. Alerta de colisão com frenagem automática de emergência, aviso de mudança de faixa e regulagem automática dos faróis são de série em toda a linha.

Porta-malas

Sem dúvida, um dos grandes destaques do Fastback é o porta-malas. O novo SUV-cupê oferece 516 litros de capacidade, a mesma de um modelo sedan. Além disso, o vão largo facilita a colocação das malas.

E para adquirir o novo Fastback basta aproveitar as condições especiais da Fiat Viale e começar o ano de carro novo. Clique aqui e saiba mais.