DTM: Beneficente Portuguesa fala sobre o distúrbio que afeta principalmente as mulheres

A disfunção temporomandibular, doença conhecida também como DTM, provoca dificuldades ao abrir a boca, estalos, enxaqueca e fadiga muscular no rosto. O Hospital Beneficente Portuguesa conta com vários especialistas para diagnosticar e tratar esse problema.

Em geral, a DTM tem várias causas, porém as mais comuns são a postura inadequada e o estresse. De acordo com Alessandra Arnaud Moreira, cirurgiã bucomaxilofacial da Beneficente Portuguesa, essa doença também pode ser provocada pelos seguintes hábitos: dormir somente de um lado; morder caneta; falar com o telefone pendurado no pescoço; trauma ou impacto na região da mandíbula e alterações hormonais.

“Com certeza mais da metade da população hoje apresenta algum nível de DTM. Dentre essas pessoas, as mulheres são as mais afetadas, seguidas dos idosos, em consequência dos fatores associados à idade. O mais curioso é o aumento dos casos em pessoas jovens e até crianças”, revela a médica.

VEJA MAIS

A seguir, confira os principais sintomas da DTM:

- Dores de cabeça;

- Estalos nas articulações;

- Zumbidos nos ouvidos;

- Ruídos na articulação;

- Desgastes dos elementos dentários provocados pelo bruxismo;

- Limitação de abertura bucal;

- Dores no ouvido;

- Torcicolos constantes.

O diagnóstico dessa doença é clínico, realizado por um especialista em DTM, com uma série de perguntas específicas e avaliação local com inspeção e palpação na face. Além disso, é possível detectar esse problema por meio de exames de imagens e aparelhos que medem a tensão, descarga e força muscular.

Tratamento

A especialista Alessandra Arnaud destaca que a DTM tem tratamento e, em 85% dos casos, ocorre de maneira clínica. “O paciente irá usar uma placa de acrílico chamada placa de mordida ou placa reprogramadora. Esse item pode ser associado à terapias como laserterapia; fisioterapia; eletroestimulação; artrocentese; viscossuplementação; toxina botulínica para paralisar a musculatura hiperativa; pilates ou psicoterapia; dentre outras terapias clínicas, aplicadas em cada caso quando necessário”, elenca.

A cirurgiã bucomaxilofacial, Alessandra Arnaud Moreira, revela como a doença pode ser diagnosticada e tratada (Arquivo pessoal)

Cerca de 5% dos pacientes precisam passar por procedimento cirúrgico. Geralmente, eles não evoluíram bem ao tratamento clínico ou apresentam travamentos constantes e processos degenerativos.

Diante desse cenário, ao apresentar os sintomas da doença, é necessário procurar imediatamente um especialista para evitar a evolução e agravamento da DTM. “Quanto mais evoluído o quadro, mais longo e incômodo é o tratamento. E muitas vezes exige procedimentos mais invasivos. DTM não se trata sozinha nem com uso de remédios pra dor”, finaliza a médica.

Padrão Beneficente Portuguesa

O Hospital Beneficente Portuguesa entende o quanto a DTM pode afetar não só a funcionalidade da face como a estética e a autoestima do paciente. Por isso, oferece tratamentos avançados em uma ampla gama de condições, incluindo cirurgias ortognáticas, cirurgias para implantes dentários, tratamento de fraturas faciais, tratamento de cistos e tumores, entre outros.

Além de dispor de uma equipe de cirurgiões bucomaxilofaciais atualizados com as mais recentes técnicas da área, as novas instalações do hospital são equipadas com tecnologia de ponta, o que permite cirurgias de alta precisão e resultados de excelência aos pacientes.

Em caso de sintomas de DTM, agende uma consulta por meio da central de atendimento: (91) 3215-4444. Para saber mais, clique aqui.

Serviço:

Complexo Hospitalar da Beneficente Portuguesa

Urgência e Emergência

Contatos: (91) 3215-4325 / (91) 3215-4414

Unidade Hospital São João de Deus

Endereço: Rua Boaventura da Silva, 895

Unidade Hospital D. Luiz I

Endereço: Av. Generalíssimo Deodoro, 868

Contato: (91) 3215-4444

Redes Sociais: @beneficenteportuguesa

Site: beneficenteportuguesa.com.br