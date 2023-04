Beneficente Portuguesa destaca tudo o que você precisa saber sobre gonartrose

Comum em muitas pessoas, a gonartrose é uma doença inflamatória que ocorre na articulação do joelho e provoca o desgaste da cartilagem, causando dor, inchaço e rigidez articular. Em Belém, o Hospital Beneficente Portuguesa realiza o diagnóstico e tratamento desse problema por meio de procedimentos modernos.

A gonartose pode ser causada por predisposição genética, envelhecimento, traumas, obesidade e sedentarismo. Além disso, essa doença costuma prejudicar atletas que praticam esportes de alta performance, devido à sobrecarga no joelho.

De acordo com o ortopedista Michaell Dayvson, que é coordenador do setor de ortopedia e traumatologia do Hospital Beneficente Portuguesa, a gonartrose não tem cura, mas com o tratamento adequado esse problema pode ser controlado.

“O diagnóstico da doença ocorre através da avaliação dos sintomas clínicos e exames de imagens”, acrescenta o especialista.

A seguir, confira os tipos de gonartrose:

- Primária ou idiopática: possui causa desconhecida e resulta de um processo degenerativo associado à idade;

- Secundária: é quando a doença tem causa conhecida e não apenas provocada pelo envelhecimento;

- Com osteófitos: nessa etapa da doença, surgem pequenos calos ósseos ao redor da articulação;

- Com redução do espaço intra-articular: é quando o fêmur e a tíbia se tocam, causando uma dor intensa;

- Com esclerose subcondral: ocorre a degeneração da extremidade do fêmur ou da tíbia.

Tratamento

O ortopedista Michaell Dayvson explica que entre os tratamentos para esse problema está a viscossuplementação, procedimento feito com ácido hialurônico de conteúdo viscoso, que possui efeitos mecânicos.

Viscossuplementação proporciona mais qualidade de vida para as pessoas que sofrem de gonartrose. Na foto, o ortopedista Michaell Dayvson realizando o procedimento.(Arquivo pessoal)

“O líquido utilizado no procedimento de viscossuplementação age como amortecedor, diminuindo o impacto, o choque, a dor e os efeitos farmacológicos”, acrescenta o médico.

A viscossuplementação é realizada nos ambulatórios e no centro cirúrgico do Hospital Beneficente Portuguesa. É válido ressaltar que a instituição de saúde dispõe de pronto atendimento 24 horas em ortopedia e traumatologia, além de oferecer uma estrutura completa com equipamentos de alta tecnologia e especialistas de diversas áreas da ortopedia. Clique aqui e saiba mais.

