Beneficente Portuguesa alerta que doenças cardiovasculares matam mais mulheres do que câncer de mama

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que todos os anos 8,5 milhões de mulheres morrem em decorrência de problemas cardiovasculares, número que representa 23 mil mortes por dia ou uma taxa oito vezes maior do que óbitos de mulheres por câncer de mama. Diante desse cenário, o Hospital Beneficente Portuguesa inaugurou no dia 03 de abril o centro cardiológico BP Cardio, setor que realiza diversos exames e procedimentos voltados para a saúde do coração.

Segundo Caio Barros Maneschy, cardiologista e gestor do BP Cardio, hipertensão, doença coronariana, doenças cerebrovasculares, insuficiência cardíaca e doença vascular periférica estão entre os problemas cardiovasculares mais comuns entre o público feminino.

Cardiologista Caio Barros Maneschy informa quais doenças cardíacas mais prejudicam as mulheres (Arquivo pessoal)

O especialista também destaca que durante muitos anos os homens lideraram as estatísticas em relação às doenças e complicações associadas ao sistema cardiovascular, porém esse cenário mudou.

“Um estudo, recentemente publicado na revista The Lancet, mostra que o número de mulheres acometidas por doenças cardiovasculares vem crescendo progressivamente e o percentual atual se aproxima a uma igualdade entre os sexos. E uma das principais causas para esse número crescente é a resistência ao acompanhamento cardiológico regular”, revela o médico.

Causas e sintomas

As principais causas das doenças cardíacas são hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, tabagismo, sedentarismo e histórico familiar. Além disso, os problemas cardiovasculares sempre têm relação com os seguintes sintomas:

- Dor no peito;

- Falta de ar;

- Cansaço;

- Mal-estar.

O cardiologista ressalta que 80% das causas de doenças cardíacas são fatores modificáveis, ou seja, podem ser prevenidos com o acompanhamento médico frequente e regular.

“Só assim podemos diagnosticar alterações iniciais e isso faz toda a diferença na evolução da doença cardíaca. Por esse motivo, é de extrema importância que as mulheres se conscientizem a fazerem sempre o check-up, lembrando que doenças cardiovasculares têm mortalidade maior que câncer de mama, útero e ovário”, afirma Caio Barros Maneschy.

Exames modernos e procedimentos de alta complexidade são os diferenciais do setor cardiológico da Beneficente Portuguesa (Divulgação/Beneficente Portuguesa)

BP Cardio

Com cardiologistas altamente capacitados e com Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), o centro cardiológico BP Cardio realiza todos os exames necessários para os cuidados com o coração. Além disso, o Hospital Beneficente Portuguesa possui especialistas em cirurgia cardiovascular de alta complexidade e equipamentos modernos como ressonância magnética e tomografia computadorizada.

Centro cardiológico BP Cardio conta com uma infraestrutura completa e moderna (Divulgação/Beneficente Portuguesa)

O centro cardiológico BP Cardio fica localizado na unidade hospitalar São João de Deus, 1º andar do bloco C, na rua Boaventura da Silva, entre a travessa Dom Romualdo de Seixas e a avenida Generalíssimo Deodoro. Para saber mais, clique aqui.

