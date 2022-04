Dificuldade de aprendizagem: o que a escola deve fazer?

A dificuldade de aprendizagem é um problema no processo de aquisição do conhecimento, que pode ter relação com fatores biológicos, psicológicos ou culturais. Porém, essa dificuldade não indica falta de inteligência ou de motivação para aprender.

A orientadora educacional do Colégio Ideal, Thayse Wanzeler, explica que existem dois tipos de dificuldades de aprendizagem, são elas: associadas às causas orgânicas e pedagógicas.

“As orgânicas, especificamente, estão vinculadas aos déficits, transtornos, às deficiências, estresse ou a outros quadros, que podem interferir na atividade e no processamento de informações que envolvem o processo de ler, escrever e pensar”, explica a profissional, que trabalha com as turmas militares do Ideal da Batista Campos.

Orientadora educacional ressalta que a dificuldade de aprendizagem pode prejudicar a leitura e a escrita (Arquivo pessoal)

De acordo com Thayse Wanzeler, o processo de aprendizagem ocorre por meio de um esquema, pois o conhecimento não parte do zero. “Quando o aluno apresenta dificuldades para aprender determinado conteúdo trabalhado em sala de aula, possivelmente não houve aprendizagem em outro estágio, ou seja, um conhecimento anterior não foi adquirido”, acrescenta.

O papel da escola

A escola, por estar mais perto durante o desenvolvimento cognitivo das crianças, precisa ter um olhar atento aos rendimentos escolares baixos e criar uma rede de apoio com os professores e familiares.

Além disso, é importante que o colégio encaminhe as demandas para os profissionais adequados, como os psicopedagogos, responsáveis por identificar e trabalhar falhas no processo de ensino-aprendizagem.

“É papel da escola solicitar aos responsáveis pelo aluno um diagnóstico e acompanhamento psicopedagógico, incentivar o desenvolvimento do aluno, valorizar os pontos fortes da criança ou adolescente e auxiliar no desenvolvimento da autoconfiança”, revela a orientadora educacional.

A instituição de ensino também deve sempre informar aos responsáveis sobre o processo de aprendizagem e a evolução educacional do aluno.

