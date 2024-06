Dia do Revendedor: Rommanel Pará realiza homenagem para consultoras

No dia 20 de junho é comemorado o Dia do Revendedor. A data tem o objetivo de homenagear todas as pessoas que se dedicam a vender produtos e serviços de maneira autônoma. No Pará, a Rommanel irá realizar uma programação especial com coquetel e sorteio de brindes para todos os consultores que, garra e força de vontade, transformam suas vidas representando a marca de joias folheadas.

Para Cleonice Paula Magno Coelho, revendedora Rommanel há 12 anos, a empresa transformou a sua vida principalmente no aspecto financeiro, já que a principal fonte de renda da consultora vem da revenda das joias folheadas. Ela conta que começou a trabalhar com a Rommanel após passar por um momento financeiro difícil.

Cleonice Magno, consultora Rommanel, afirma que a revenda das joias folheadas melhorou muito a sua vida financeira (Arquivo pessoal)

“Em oração eu pedi a Deus para me mostrar algo que eu pudesse fazer e ter tempo de cuidar da minha filha, que na época tinha nove meses de vida. Foi então que sonhei com as joias da Rommanel e nesse mesmo dia eu pedi ao meu esposo, que estava em Belém, para ir até uma loja da Rommanel fazer o cadastro e mandar um mostruário para eu começar a vender”, revela a consultora, que mora no município de Anajás, localizado no Marajó.

VEJA MAIS

Com menos de cinco meses de venda de produtos Rommanel, Cleonice Paula já estava fazendo pedidos de R$ 6 mil. A partir disso, a sua vida financeira melhorou consideravelmente.

“Para quem começou do zero, sem créditos e dinheiro, eu acredito que foi surreal. Hoje temos nossa loja física, já participei de várias campanhas da Rommanel. Na ‘Festa das Estrelas’ eu sempre fico entre as dez melhores e esse ano fiquei em primeiro lugar em vendas no Estado do Pará. Também participei da convenção da empresa, que ocorre anualmente em São Paulo. A Rommanel é o meu principal ganho e lucratividade. Amo de paixão”, comenta a consultora.

Qualidade

Sensibilidade, delicadeza e inovação. Esses são os pilares criativos que norteiam o processo de desenvolvimento das peças Rommanel. Todas as joias são pensadas, desenhadas e fabricadas para transcender culturas, lugares e sobretudo eternizar momentos.

Outro ponto importante é que a Rommanel produz peças folheadas a ouro 18K e à platina, utilizando a técnica de galvanoplastia, além de joias em aço e em prata 925. A composição das joias é 100% livre de níquel. Isso garante que a peça seja hipoalergênica a esse metal e não cause reações alérgicas.

Atualmente, a empresa conta com mais de 3.500 modelos de joias, com 324 lojas espalhadas pelo Brasil e faz parte da vida de milhares de empreendedoras e empreendedores que revendem os produtos no Brasil, nos Estados Unidos e em mais de 15 países. Quer fazer parte desse time de sucesso? Entre em contato com a Rommanel pelo link do WhatsApp.