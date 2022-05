Grupo Cynthia Charone realiza feira com produtos orgânicos no próximo sábado

Os alimentos orgânicos são produzidos sem agrotóxicos e fertilizantes químicos, o que faz com que eles sejam mais saudáveis. Para incentivar essa alimentação mais natural e rica em alimentos integrais, o Grupo Cynthia Charone irá realizar a “Feirinha Orgânica”, no próximo sábado (14), de 8h as 12h, na unidade 35+ da instituição, localizada na Travessa Almirante Wandenkolk. A entrada é gratuita.

De acordo com a médica e nutricionista, Lia Correia, que atua no Cynthia Charone, a Feirinha também visa aproximar os produtores dos consumidores. “Com a programação, trazemos os expositores que produzem alimentos orgânicos ou agroecológicos, produtores artesanais e alimentos minimamente processados”, explica.

Lia Correia é médica e nutricionista do Grupo Cynthia Charone. Ela destaca a importância da programação para a população. (Arquivo pessoal)

Lia Correia informa que essa é a segunda edição da programação, que teve início no dia 09 de abril. “Qualquer pessoa pode ter acesso ao espaço. E para ser expositor, basta entrar em contato conosco, mandando direct para o Instagram da unidade 35+. A Feirinha será realizada sempre no segundo sábado de cada mês”, acrescenta.

Confira, a seguir, os produtos que serão encontrados no evento:

- Produtos orgânicos e agroecológicos;

- Pães artesanais e de fermentação natural;

- Massas artesanais;

- Biomassa de banana verde;

- Ovos caipira;

- Plantas e jardinagem;

- Produtos de fermentação natural;

- Bolos, biscoitos e pães sem glúten e sem lactose;

- Cosméticos naturais.

Além disso, os visitantes poderão experimentar algumas atividades realizadas na unidade.

“A Feirinha é importante para desmistificar a ideia de que alimento saudável é inacessível. E também aproxima quem produz de quem consome, cria o hábito de adquirir produtos de produção local, que além de fazerem bem para o indivíduo, fazem bem ao ambiente”, finaliza a médica.

Serviço:

A Feirinha Orgânica será realizada no sábado (14/05), de 8h as 12h, na unidade 35+ da instituição, localizada na Travessa Almirante Wandenkolk, 560, no bairro do Umarizal. A entrada é gratuita.