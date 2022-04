Conheça os benefícios da terapia ocupacional para os idosos

O desempenho ocupacional dos seres humanos é a capacidade e a maneira como realizam as atividades mais corriqueiras da vida, como comer, andar, tomar banho e escovar os dentes. Devido a fatores que podem ser congênitos ou adquiridos, algumas pessoas podem sofrer comprometimentos que afetam esse desempenho de diversas formas, com consequências físicas, motoras, psicológicas, emocionais e sociais.

A terapia ocupacional (TO) é a especialidade da área da saúde que lida com as ocupações, buscando manter ou devolver a independência do paciente em realizar as tarefas mais significativas para a sua vida diária.

Essa é uma realidade muito presente na velhice, como explica Fabíola Abrahão, coordenadora da equipe de Terapia Ocupacional do Grupo Cynthia Charone. “Dentro do processo de envelhecimento existem alguns declínios naturais que fazem parte dessa fase, como perdas biológicas, físicas e motoras relacionadas às funções cognitivas, questões emocionais e socioculturais. Essas perdas podem trazer impactos nas atividades cotidianas, ou instrumentais, realizadas por esses idosos”, explica.

A TO pode ser usada a nível de promoção, prevenção e reabilitação da saúde. Na área da promoção e prevenção, qualquer pessoa idosa que queira continuar se mantendo ativa e engajada, com autonomia suas nas atividades diárias e prevenindo que os agravos aconteçam, pode ter indicação para iniciar um tratamento. “Na área da reabilitação, pacientes que por algum fator tiveram um rompimento total ou parcial da realização das suas atividades cotidianas, pode fazer para resgatar essas capacidades”, completa Fabíola.

Não existe uma idade limite para quem quer se manter ativo e a duração das sessões, assim como a duração total do tratamento varia de acordo com cada paciente. “No caso de pessoas que possuem doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer, bem prevalentes na pessoa idosa, o nosso objetivo é desacelerar o curso dos sinais que aquela doença traz, então a terapia é contínua”, ela exemplifica.

Segundo Fabiola Abrahão, as técnicas da TO podem ser usadas para a promoção, prevenção e reabilitação da saúde (Arquivo Pessoal)

Atuação em todas as áreas da vida

O terapeuta ocupacional tem uma forte intervenção no campo das funções cognitivas, trabalhando com reabilitação e estimulação desta área para potencializar as capacidades e minimizar o impacto que o processo de envelhecimento pode ter no indivíduo. É possível evitar, por exemplo, que uma doença que atinja a função cognitiva da pessoa, os sinais não apareçam tão rapidamente, através de infinitas técnicas dentro da terapia ocupacional.

“Os profissionais de TO também têm uma forte atuação na prevenção de quedas, através de uma avaliação e adequação ambiental na casa do idoso. Outro trabalho muito realizado é a inserção em atividades significativas. Nessa fase da vida, as pessoas idosas tendem a descobrir interesses e talentos que estavam velados ou esquecidos, devido a uma vida corrida que essa pessoa tinha. Então trabalhamos através de grupos, como de trabalhos manuais, teatro, dança, expressão corporal e musicoterapia”, relata Fabíola Abrahão.

Outro viés da TO, realizado pela equipe do Grupo Cynthia Charone, é o treinamento de atividades de vida diárias, onde o idoso é estimulado a fazer tarefas que ele sente dificuldade, mas agora adaptadas com recursos de tecnologia assistiva. Essas tarefas podem ser desde se vestir, comer, tomar banho, entre outras ações.

Na missão de proporcionar o engajamento em atividades significativas da pessoa idosa, um ponto importante é sempre respeitar as capacidades de cada indivíduo.

“O trabalho da terapia ocupacional também é muito próximo dos familiares e dos cuidadores. Temos que integrar todos, estimulando que os que estão ao redor a participarem da melhoria da vida da pessoa idosa”, conclui a coordenadora.

