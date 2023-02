Grupo Rosana Bastos dá dicas para os pais ajudarem os filhos na mudança de escola

A mudança de escola é muito comum na vida de muitas crianças e adolescentes e, em alguns casos, é um processo doloroso tanto para os meninos e meninas, quanto para os pais, devido à ansiedade e ao medo, que muitas vezes acabam prejudicando essa mudança. Em Belém, o Sistema de Ensino Rosana Bastos oferece o suporte necessário para tornar mais tranquila a adaptação ao novo ambiente escolar.

Celina Kelly Batista atua na orientação pedagógica do Sistema de Ensino RB. A profissional destaca que o primeiro passo dos pais deve ser conversar com seus filhos. (Divulgação/Sistema de Ensino Rosana Bastos)

De acordo com a orientadora pedagógica do Grupo, Celina Kelly Batista da Silva, nesse momento é essencial que ocorra um diálogo entre os pais e as crianças para que a ansiedade diminua. Geralmente, os meninos e meninas têm medo de perder os seus amigos e ficam apreensivos quando se trata de fazer novas amizades.

O Sistema de Ensino Rosana Bastos separou 12 dicas para tornar esse processo de mudança escolar mais leve. Confira abaixo:

1. Seja paciente: esse processo poderá perdurar por um determinado período e, dependendo da criança, ela pode ter crises de choros, não querer ir à escola e até mesmo apresentar sintomas físicos;

2. Prepare o aluno com antecedência: informe da melhor maneira possível sobre a troca da escola e passe segurança aos meninos e meninas;

3. Convide-os para o processo de escolha da nova escola: cabe ao responsável realizar uma pesquisa sobre as instituições com o perfil do aluno e convidá-lo para visitar os espaços selecionados;

4. Converse abertamente com a criança: é de suma importância manter um diálogo aberto para que essa mudança não se torne um trauma ao aluno, deixando bem explícito que ele pode expressar suas emoções do início ao fim. Ao começar o período letivo, sempre mostre interesse, perguntando como foi o dia da criança ou adolescente;

5. Faça uma mudança gradativa: não realize várias mudanças ao mesmo tempo. Espere por cada processo que ele irá precisar passar para dar início a outro;

6. Compreenda as mudanças: mostre para o seu filho que, às vezes, é preciso mudar e se readaptar. Deixe claro que, durante nossa caminhada, ocorreram situações que nos fazem mudar de espaço, trabalho, escola e até mudar nossa qualidade de vida para nos sentirmos bem;

7. Invista na relação escola e família: ao definir a escola, relate todo o processo que está passando com a criança, deixando a instituição ciente da real situação e os motivos dela não querer ir à escola. Sendo assim, a família acaba ajudando a escola, evitando determinados conflitos e auxiliando na adaptação e aprendizagem;

8. Incentive a criança a participar de projetos e atividades escolares: estimule a prática de esportes, clubes de leituras e colônia de férias. Na realização dessas atividades, existe a possibilidade de uma interação mais rápida com os novos colegas;

9. Trabalhe a autoestima: reforce que a criança ou adolescente fará novas amizades, que conseguirá enfrentar os novos desafios e sempre poderá contar com a escola e seus responsáveis;

10. Reforce os vínculos com os amigos da escola anterior: esse momento é muito importante, pois a criança irá sentir tranquilidade em saber que, mesmo trocando de escola, os amigos permanecerão ao longo da vida;

11. Fique atento ao desenvolvimento do seu filho: tudo que é novo assusta. Isso é natural e as crianças podem apresentar um quadro de ansiedade. Além disso, o medo de não fazer novos amigos pode desencadear um desenvolvimento acadêmico indesejável, havendo a possibilidade também de comprometimento emocional. Nesses casos, o melhor é procurar ajuda de um profissional;

12. Seja companheiro: sempre busque um tempo para participar da vida escolar do seu filho, pois é extremamente importante para o desenvolvimento da criança. A falta dessa participação pode causar prejuízos até a vida adulta. Participe das reuniões, festinhas e de todos os momentos de cada fase dos pequenos.

