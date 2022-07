Entenda como é calculada a nota do Enem

O cálculo da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) considera mais a consistência dos acertos dos estudantes do que a quantidade de questões que foram acertadas. Isso acontece devido à Teoria da Resposta ao Item (TRI), que analisa a probabilidade do candidato ter chutado algumas questões da prova.

A professora de redação, Jamille Flávia, explica que se um estudante acerta questões difíceis, mas erra as fáceis, o TRI entende que esse aluno chutou. “Esse estudante pode ter uma média menor que a de outro candidato que acertou a mesma quantidade de questões que ele”, revela a docente do Grupo Rosana Bastos.

Além disso, para calcular a nota final, considerando que a prova do Enem é dividida em quatro áreas do conhecimento e a prova de redação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) avalia a média aritmética de todas essas áreas e o resultado é a nota final do participante.

Professora Jamille Flávia

Já no caso da redação, a nota final integra a média da nota geral que o estudante tira no Enem, porém esse cálculo não segue o TRI, conforme revela a professora Jamille Flávia.

“É observado a qualidade do que o aluno escreve a partir de cinco competências de avaliação, que versam sobre: adequação gramatical, respeito à estrutura dissertativa e adequação temática, coerência e coesão textuais, além da apresentação de uma proposta de intervenção para o problema abordado. Em cada competência, o estudante pode tirar de zero a 200 pontos, totalizando um máximo de 1000”, afirma.

Notas mínimas e máximas

Cada instituição de ensino disponibiliza um edital para o seu processo seletivo, o qual apresenta critérios para a nota do Enem do candidato. Por exemplo, a Universidade Federal do Pará (UFPA), até o último processo seletivo, eliminava do vestibular os estudantes que tirassem menos de 500 pontos na redação ou uma nota inferior a 400 em alguma área do conhecimento do exame.

Por isso, é importante ficar atento não só aos critérios de avaliação do Inep, mas também das Universidades e outros processos seletivos, como Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e Programa Universidade para Todos (Prouni).

“É importante consultar a média de corte das Universidades nas quais o estudante pretende disputar uma vaga. Dependendo dessa média, o estudante já saberá se seu rendimento foi positivo ou não, fazendo uma análise comparativa”, explica Jamille.

A docente ressalta a importância de um bom curso preparatório para capacitar o estudante, considerando suas principais dificuldades com a prova.

