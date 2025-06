CPI do lixo é instalada na Câmara Municipal de Belém

A Câmara Municipal de Belém (CMB), concretizou a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do lixo, de acordo com o requerimento de número 599/2025, de autoria do vereador Michell Durans (PSB), aprovado em plenário pelos demais vereadores, durante a 26ª Sessão Ordinária da Câmara de Belém.

O parecer cita fundamentos da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de Belém e do regimento interno da Casa Legislativa para justificar a instalação da Comissão. O objetivo é investigar possíveis irregularidades no contrato assinado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a empresa Ciclus Amazônia S.A., responsável pela coleta e destinação dos resíduos sólidos da capital paraense.

A CPI será presidida pelo vereador Felipe Vinagre (União Brasil), terá como vice, o vereador Zezinho Lima (PL), e o relator será o vereador Jorge Vaz (PRD). A Comissão tem prazo inicial de até sessenta dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, totalizando até 90 dias de investigação.