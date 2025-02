Cootait investe em tecnologia e celebra inovação no setor de transporte de passageiros

A Cooperativa de Transporte Alternativo e Intermunicipal (Cootait) tem se destacado no cenário estadual por seu crescimento e inovação no setor de transporte de passageiros. Com sede no município de Altamira, frota de 72 veículos e mais de 35 anos de serviços prestados, a cooperativa atua no trecho entre os municípios de Marabá a Santarém e Itaituba, atendendo mais de 13 municípios que estão localizados na BR-230 Transamazônica e a BR-163 Cuiabá/Santarém.

De acordo com o presidente Vanderlei Faustino, a Cootait busca sempre renovar sua frota para dar mais comodidade aos passageiros. “Hoje todos nossos veículos são climatizados, alguns com frigobar, carregador de celular, DVD e poltronas executivas, proporcionando maior conforto”, pontuou o presidente.

VEJA MAIS

Implementação da tecnologia Starlink

Em uma iniciativa pioneira, a Cootait equipou 80% de sua frota com a tecnologia Starlink, fornecendo internet aos passageiros durante as viagens, incluindo áreas remotas com a possibilidade de realizar videoconferências e acessar aplicativos de streaming em movimento.

Essa inovação visa aprimorar a experiência dos usuários, oferecendo conectividade independentemente da rota percorrida. A aquisição dessa tecnologia reflete o compromisso da cooperativa em integrar soluções modernas para atender às necessidades dos clientes.

Preparação para a COP 30

Esses investimentos preparam a cooperativa para a COP 30 que ocorrerá em Belém. A Cootait está se preparando para atender à demanda esperada de visitantes e participantes do evento.

A cooperativa está investindo na ampliação de sua frota e na capacitação de seus colaboradores para garantir um serviço eficiente e sustentável durante a conferência. Além disso, a Cootait está desenvolvendo estratégias para minimizar o impacto ambiental de suas operações, alinhando-se aos objetivos da COP 30.

“Buscamos diminuir os impactos ambientais gerados pelas nossas atividades através de revisões de veículos novos que emitem menos Co2 na atmosfera. Estamos cerca de 900 km da capital onde será realizado o evento, mas caso a organização precise de alguma logística de transporte de pessoal estamos prontos para atender”, declarou Vanderlei Faustino.

Parceria com o Sistema OCB/PA

Em termos de expansão, Vanderlei Faustino destaca a parceria com o Sistema OCB/PA desde a criação e legalização da cooperativa. Essa colaboração busca promover a capacitação dos cooperados e a implementação de melhores práticas de gestão. A parceria também prevê ações conjuntas para ampliar a representatividade e a competitividade das cooperativas no mercado local.

A combinação dessas iniciativas posiciona a Cootait como uma referência em inovação e crescimento no setor de transporte cooperativo. A implementação da tecnologia Starlink, a preparação estratégica para a COP 30 e a parceria com o Sistema OCB/PA demonstram o compromisso da cooperativa em oferecer serviços de qualidade, promover o desenvolvimento sustentável e fortalecer o cooperativismo no Pará.