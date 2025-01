Sistema OCB/PA prepara ação de regularização em parceria com a Adepará

Visando garantir a segurança para os negócios cooperativistas e competitividade no mercado, o Sistema OCB/PA anuncia um plano de ação estratégico de adequação e regularização, junto à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ e demais instituições responsáveis, para atender as cooperativas agropecuárias que participarão como expositoras na Feira de Negócios do Cooperativismo - FENCOOP 2025, que será realizada de 24 a 26 de abril, na Estação das Docas em Belém, bem como, ampliar a possibilidade de vendas dos produtos dessas cooperativas no mercado externo.

A iniciativa terá início já na próxima semana, a partir de 27 de janeiro de 2025. O plano de ação consiste em três etapas: mapear e qualificar as demandas dos produtos das cooperativas e traçar estratégias específicas para atender às demandas de regularização; definir a necessidade e realizar os processos de regularização junto aos órgãos competentes, com apoio técnico necessário para viabilizar o cumprimento das exigências legais. Por fim, apoiar a comunicação mercadológica da cooperativa (embalagens, rotulagens, peças publicitárias para redes sociais, entre outros). O objetivo é agregar valor aos produtos, destacando a qualidade e a origem cooperativista, além de facilitar a conexão com o mercado consumidor.

A ação reforça o compromisso do Sistema OCB/PA, enquanto entidade representativa do cooperativismo paraense. O termo de cooperação realizado junto a ADEPARÁ, visa atender todos os requisitos necessários garantir a qualidade dos produtos e impulsionar o negócio. Essa é uma demanda histórica para as cooperativas e a parceria com a Agência de Defesa vem para solucionar essa necessidade mercadológica.

O trabalho de regularização é um modelo a ser replicado para os produtos de cooperativas presentes no empório cooperativista e será mais uma das soluções disponíveis para ser replicado com todas as cooperativas do ramo agropecuário.

"Estamos alinhando esforços para garantir que as cooperativas cheguem à FENCOOP 2025 totalmente preparadas e com produtos que atendam aos padrões exigidos no mercado, valorizando ainda mais o trabalho do cooperativismo agropecuário", destacou o presidente Ernandes Raiol.