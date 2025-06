Consumo consciente faz a diferença: veja como usar a energia de forma mais eficiente

Devido à diminuição dos níveis de água dos reservatórios das hidrelétricas, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) acionou a Bandeira Vermelha patamar 1 em junho de 2025, o que significa um acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Para minimizar os impactos, a Equatorial Pará reforça dicas fundamentais, orientando os clientes sobre como evitar o desperdício de energia e utilizá-la com eficiência.

O bandeiramento é uma medida determinada pela ANEEL e deve ser cumprida por todas as distribuidoras do país. Quando está na bandeira vermelha, o aumento na cobrança de energia ocorre devido à redução na geração pelas hidrelétricas e à elevação do uso de usinas termoelétricas.

Ainda assim, a Equatorial Pará segue buscando formas de orientar seus clientes com dicas de eficiência energética que não apenas geram economia nas faturas, mas também contribuem para o meio ambiente. Uma delas diz respeito aos modelos de eletrodomésticos utilizados.

Segundo a distribuidora, os que são avaliados com selo A são os mais eficientes e consomem menos energia. Também é necessário ter atenção ao consumo de kWh: quanto menor o número, maior a economia.

A seguir, confira as demais dicas que a empresa indica como as mais efetivas para um consumo consciente, econômico e que contribui para a preservação do meio ambiente.

Dicas para garantir a economia na conta de luz:

● Geladeira: evite abrir e fechar a geladeira a todo instante ou guardar alimentos quentes em seu interior. Verifique também a borracha de vedação e troque-a se estiver ressecada, pois isso evita o desperdício de energia;

● Iluminação: troque as lâmpadas antigas por novas de LED e, sempre que possível, priorize o uso da luz natural;

● Ar-condicionado: para os aparelhos que ficam ligados por longos períodos, é importante que contenham a tecnologia inverter, que pode gerar economia de até 80%, e que a temperatura esteja a 23ºC;

● Máquina de lavar roupa: acumule uma grande quantidade de roupas para lavar e passe de uma vez só. Não esqueça de utilizar a capacidade máxima;

● Aparelhos na tomada: mesmo em stand-by, os aparelhos ainda consomem energia. Por isso, se não estiver utilizando, tire-os da tomada, inclusive o carregador de celular que não está sendo utilizado. Evite também carregar o celular durante a noite toda;

● Televisão: desligue o aparelho quando ninguém estiver assistindo e evite dormir com a TV ligada.