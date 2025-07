Conheça a Super Liga Pará, maior competição de futebol comunitário do Brasil

Com o objetivo de promover inclusão, protagonismo juvenil e cidadania, a Super Liga Pará foi lançada no dia 7 de junho, sendo o maior torneio de futebol amador do estado e contando com a participação de mais de 800 times, de 75 municípios. Cerca de 15 mil jovens são impactados com a iniciativa. O projeto é realizado pela Organização Paraense de Administração Pública (OPA), com o patrocínio da Equatorial Pará e apoio da Federação Paraense de Futebol (FPF).

De acordo com Roberto Ramalho, presidente da OPA, o projeto da Super Liga Pará, valoriza o futebol amador do estado e oferece oportunidades para os jovens.

“A Super Liga foi criada em 2022 e a Equatorial abraçou esse projeto. A gente fica feliz em fazer parte desse trabalho de futebol comunitário. É importante a gente fazer com que essas pessoas participem do esporte gratuito. A Super Liga é um projeto muito democrático e queremos entregar com excelência esse projeto”, explica Roberto Ramalho.

Segundo Michelle Miranda, analista de responsabilidade social da Equatorial Pará, além do incentivo à saúde com a prática do esporte, a Super Liga também vai atuar para promover a inclusão, o protagonismo juvenil e a cidadania.

“A Equatorial Pará, que já é a maior patrocinadora de cultura do estado há alguns anos, agora também incentiva projetos de esporte. E a Super Liga chega com uma grande capilaridade para alcançarmos comunidades, principalmente aquelas em vulnerabilidade social, para que possamos levar lazer e qualidade de vida de forma gratuita a milhares de jovens em todo o estado”, destaca Michelle.

Etapas

A competição foi dividida em duas etapas, uma municipal e outra regional. No primeiro momento, cada cidade terá de 8 a 16 equipes inscritas, e haverá uma disputa interna, com um vencedor em cada município. Após essa fase, haverá o campeonato regional, com confrontos únicos para definir um vencedor em cada uma das 12 regiões do estado.

Para concluir a disputa, a fase final regional vai contar com os 12 times que se enfrentarão para a definição do grande campeão da Super Liga Pará.