Conheça 5 possíveis destinos para o jogador Phillipe Coutinho, que deve deixar a Inglaterra

Se tem algo que o futebol brasileiro sabe fazer é revelar novos craques. A cada temporada diversos jogadores ganham o mundo em transações envolvendo grandes cifras. Entretanto, nem sempre esses jogadores conseguem manter o desempenho por onde passam.

Com Phillipe Coutinho tem sido assim, desde sua ótima passagem pelo Liverpool o brasileiro não consegue engrenar mais uma boa temporada nos clubes que ainda apostam em seu talento. Por falar em aposta, fique ligado no Código de Bônus bet365 e se divirta com segurança e responsabilidade.

VEJA MAIS

A seguir, confira os cinco possíveis destinos para o craque brasileiro, que deve deixar o Aston Villa:

Inter Miami

Reencontro? Outro time da MLS de olho em Philippe Coutinho é o Inter Miami, time de Lionel Messi. É válido lembrar que o brasileiro atuou com Leo no Barcelona. A informação é do Diário Espanhol.

Vasco da Gama

O Vasco deseja repatriar Philippe Coutinho há muito tempo. Segundo veículos da imprensa nacional, o time deseja concretizar esse sonho este ano. Com a chegada da 777 e Pedrinho como presidente do clube, as chances aumentaram bastante, já que agora existe dinheiro em caixa, bem como identificação do jogador com a diretoria que veio para buscar colocar o Vasco na linha novamente.

Los Angeles Galaxy

Coutinho pode ir para a América do Norte no segundo semestre deste ano. O Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, avalia sua contratação. O meia-atacante chegaria à Major League Soccer (MLS) para ser uma das estrelas do clube.

Mundo Árabe

Philippe Coutinho ainda não deslanchou no Catar. Ainda assim, o meia ainda tem mercado no mundo árabe. E, claro, ainda falta um bom tempo para o meio do ano, quando o próprio Al-Duhail pode optar por segurá-lo. Mesmo assim, já existem conversas do AlHilal, da Arabia Saudita, com o Aston Villa para a contratação do atacante para o decorrer da temporada.

Futebol Brasileiro

O jogador não é desejado no Brasil somente pelo time que o revelou para o esporte, apesar de ser a prioridade caso exista a possibilidade de retorno. Outras equipes do Brasil também apreciam o futebol do meia-atacante. É importante lembrar que o jogador nunca fechou portas para outros clubes da sua terra natal, inclusive chegando a negociar, algumas vezes, com o Flamengo.