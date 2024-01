Conforto e requinte: Eletromóveis te ajuda a escolher a melhor poltrona

Muito comum em muitas casas, a poltrona é um móvel importante para um ambiente, já que ela é capaz de dar um toque de personalização na decoração e também proporcionar mais conforto para os moradores do lar. A Eletromóveis dispõe de poltronas altamente confortáveis e sofisticadas com excelente durabilidade e custo-benefício.

Segundo Jamile Costa, responsável pelo marketing da Eletromóveis, as poltronas podem ser decorativas ou reclináveis, ajudando na composição do ambiente. É válido destacar as decorativas são elementos essenciais para compor a decoração da sala de estar, quarto ou até mesmo uma área externa.

“Já as poltronas reclináveis permitem o total relaxamento do corpo, inclinando o encosto e o apoio das pernas, e tudo isso ocupando bem menos espaço que o sofá tradicional. A poltrona reclinável mostra que você pode abusar do conforto ocupando pouco e agregando valor à decoração do local. Isso porque ela ajuda a destacar o estilo decorativo do local, mostrando ainda mais a importância de escolher uma poltrona que combine com os outros itens presentes no ambiente”, destaca Jamile.

Bem-estar

Atualmente, com a ajuda da tecnologia, vários mecanismos têm sido criados para melhorar o bem-estar e um deles é a poltrona de massagem, que é uma ótima opção para quem busca uma alternativa de relaxamento.

Poltrona decorativa pode substituir um sofá ou fornecer um assento extra para o ambiente (Reprodução/Eletromóveis)

Além disso, existem as poltronas para a área externa do lar. Elas são mais resistentes à chuva, à água clorada de piscina e principalmente ao sol, oferecendo muito conforto com um design diferenciado.

“Existem vários tipos e modelos de poltronas, desde as mais largas até as mais finas. As poltronas vão conforme a decoração e estilo de vida do comprador”, ressalta a responsável pelo marketing da loja Eletromóveis.

A seguir, confira dicas para escolher a melhor poltrona para a sua casa:

1. Faça uma análise de qual será a finalidade a poltrona;

2. Determine o estilo da poltrona de acordo com o seu gosto;

3. Leve em consideração a qualidade do tecido e revestimento como, por exemplo, o tipo de espuma;

4. Observe o tamanho do móvel de acordo com o espaço da sua casa;

5. Verifique o estilo dos outros móveis da casa para que eles fiquem em harmonia com a poltrona.

Presente em Capanema, Castanhal e Belém, a Eletromóveis é uma loja repleta de móveis e artigos de decoração, que estão de acordo com as novas tendências do mercado. A loja tem como diferencial a qualidade dos produtos e a busca por bons fornecedores, que oferecem conforto, estética e aconchego. Para saber mais sobre a Eletromóveis e conferir os produtos, clique aqui.