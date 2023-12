Eletromóveis: veja como preparar a casa para as festas de fim de ano

O mês de dezembro é marcado pelas celebrações de fim de ano, que são ótimos momentos para rever os amigos e familiares. Visto isso, preparar a casa para uma recepção calorosa e aconchegante é fundamental. Referência no segmento de móveis em Belém, a Eletromóveis oferece diversos artigos que são tendências de decoração para o lar, principalmente nessa época do ano.

É válido destacar que sempre tem os itens que não podem faltar nesse período, como a árvore de Natal, as velas, os enfeites natalinos e muitas flores decorativas. Para Jamile Costa, responsável pelo marketing da loja Eletromóveis, a casa organizada proporciona benefícios para a saúde física e mental, pois quando o espaço está arrumado, ocorre uma mudança positiva que ordena a mente e os sentimentos.

“Isso possibilita uma diminuição dos níveis de estresse e ansiedade, trazendo assim uma sensação de conforto e tranquilidade”, destaca Jamile.

É importante organizar cada detalhe da casa para que tudo ocorra bem e dentro do esperado (Freepik.com)

VEJA MAIS

A seguir, confira dicas para organizar a casa para as festas de fim de ano:

1. Deixe os espaços livres: para otimizar os espaços, utilize bancos ou pufes na sala para acomodar as familiares e amigos;

2. Use e abuse da criatividade: utilize móveis tipo aparadores para colocar os petiscos e bebidas da festa. Desta maneira, os convidados ficarão mais confortáveis;

3. Seja organizado: uma ótima opção para a mesa de jantar são os organizadores de talheres, que podem ir para a mesa como um serviço americano, por exemplo, ou ainda bandejas, que dão um enorme charme na decoração e ajudam a organizar os alimentos por categorias;

4. Aproveite os espaços da casa: caso você tenha varanda, aproveite esse ambiente, deixando-o com poucos itens e apenas alguns decorativos para poder ampliar o espaço. Se necessário, junte os sofás e arraste os móveis de centro para os cantos;

5. Seja acolhedor: em certos casos, pode ser complicado para alguns convidados voltarem para casa, por isso é sempre bom ter um sofá cama para acomodar da melhor maneira os convidados.

E para deixar a festa bem animada, faça brincadeiras clássicas como bingo e sorteios. Uma opção bem legal é realizar o sorteio online. Para dar tudo certo, defina um valor e crie uma lista de sugestões de presentes.

A Eletromóveis oferece compras 100% seguras na loja física e no site, com parcelamento em até dez vezes no cartão. A loja realiza a entrega dos produtos em até 48 horas e faz a montagem dos móveis no dia seguinte. Para mais informações, clique aqui.