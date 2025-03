Como preparar o seu filho para a transição escolar

A transição escolar é um desafio enfrentado por muitas famílias. Esse é um momento importante na vida tanto dos pais, como das crianças. Mas como preparar seu pequeno para essa nova etapa da vida?

VEJA MAIS

A mudança da educação infantil para o ensino fundamental é um marco, pois é quando a criança deixa para trás um ambiente que era familiar e ingressa em um novo mundo de sensações, amizade e conhecimento. Por isso, esse momento pode ser desafiador para alguns pequenos, mas com a devida preparação, essa mudança pode ser percebida como uma evolução, tornando o processo mais suave e positivo.

A Escola Sagrado Coração de Jesus preza pelo acolhimento de seus alunos e familiares e, por isso, criou um guia prático para transição escolar (Divulgação)

E para ajudar os papais, mamães e responsáveis a embarcarem nessa aventura chamada transição escolar, a Escola Sagrado Coração de Jesus (ESCJ) preparou um e-book com um conteúdo rico e dicas práticas, um guia completo para ajudá-los a enfrentar essa jornada com tranquilidade e segurança.

No e-book, são exploradas estratégias e dicas para auxiliar no preparo das crianças para a transição escolar. É totalmente gratuito e para baixar basta clicar no link: https://conteudo.smicsagrado.com.br/guia-como-preparar-seu-filho-para-a-transicao-escolar.

A ESCJ trabalha para educar por um mundo de paz e bem, onde acolhimento, aprendizado e desenvolvimento caminham juntos. Com um ambiente seguro e afetivo, incentiva cada criança a explorar, descobrir e crescer com alegria.