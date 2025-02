Escola Sagrado Coração de Jesus se destaca por ter educação acolhedora

A Escola Sagrado Coração de Jesus (ESCJ) une tradição e inovação a um ensino acolhedor para o enfrentamento das adversidades da vida e dos desafios escolares e acadêmicos. Oferece oportunidades para que o aluno se desenvolva e, ao mesmo tempo, aprenda como ser um homem ou uma mulher de paz e bem.

Com uma proposta progressista, com ênfase na tendência crítico-social dos conteúdos, a escola acredita que o educando é construtor de seu conhecimento e que o educador é o mediador dessas ações, incentivando e orientando a busca de novos conhecimentos. Dessa forma, visa oferecer oportunidade para que a comunidade educativa SMIC seja um centro de investigação, de produção e de irradiação de cultura e saber; e propiciar convívio com atividades significativas e contextualizadas de modo que a construção do conhecimento aconteça para que o educando aprenda a partir da vida e para a vida a ser, conviver, conhecer e fazer.

Instituição de ensino oferece diversas atividades para os alunos, entre elas, aulas de ballet (Divulgação/Escola Sagrado Coração de Jesus)

A escola possui um espaço amplo para os alunos, com muito verde; parque infantil; biblioteca; brinquedoteca; quadra de esportes coberta; piscina infantil; sala de ballet; sala de artes marciais; sala de música; capela; área exclusiva para o tempo integral e muitos outros espaços. Para conhecer virtualmente o espaço, acesse o link do tour virtual: https://www.sphere360.com.br/tour/escj/escj.html.

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social. Na ESCJ, proporciona-se às crianças experiências significativas nas quais elas poderão conhecer a si mesmo, a se relacionar com o outro e a desenvolver atividades que permitam que elas expressem seus sentimentos, suas ideias e percepções.

Além disso, são criados contextos que estimulam a capacidade de se comunicar, de se expressar, criar, organizar pensamentos, buscar soluções, resolver conflitos e comprometer-se com o coletivo. Alguns diferenciais da educação infantil ESCJ: programa bilíngue com aulas diárias (a partir de 4 anos de idade), musicalização, artes, educação física e ensino religioso.

Já para o ensino fundamental, a proposta pedagógica consiste em metodologias que permitam aos alunos pensarem sobre o conhecimento e relacioná-lo com a realidade de maneira crítica e reflexiva, utilizando todas as ferramentas disponíveis para que, a partir dos saberes adquiridos, possam criar soluções para as problemáticas existentes no mundo, tornando-os protagonistas do seu próprio aprendizado.

Alguns diferenciais do ensino fundamental ESCJ: educação tecnológica; projeto de vida e empreendedorismo; programa bilíngue com aulas diárias; aulas de musicalização; artes; educação física e ensino religioso; aulas de campo; simulados e olimpíadas nacionais; preparação para a primeira eucaristia e muito mais.

Tempo integral

A ESCJ acredita em uma vida escolar mais completa e, com o tempo integral, prevê a formação mais ampla possível do aluno, priorizando um desenvolvimento do processo educativo em todas as suas dimensões (cognitiva, ética, física, social e afetiva). O tempo integral da escola possui dormitórios exclusivos, alimentação com acompanhamento nutricional, lazer e formação ambiental e cultural, estudos orientados com reforço escolar e modalidades esportivas.

Escolinhas

O esporte favorece o desenvolvimento motor, cognitivo e socioafetivo dos alunos, além de torná-los mais saudáveis. Cantar, dançar e movimentar o corpo são atividades artísticas que contribuem para a formação cultural dos estudantes e para a ampliação de sua expressão criativa. Escolinhas oferecidas: taekwondo, karatê, futsal, basquete, voleibol, handebol, ballet, violão e capoeira.

Psicopedagogia e psicologia escolar

Tem como objetivo o acompanhamento pedagógico do aluno em sala de aula, além de abordar o socioemocional, de maneira mais significativa e leve, criando espaços de fala e de escuta para ampliar a compreensão de si, do outro e do mundo dentro do ambiente escolar.

Serviço de pastoral

Na ESCJ, se busca vivenciar fortemente o princípio da auto realização humana por meio da experiência da fé e da alegria da vida educacional, fazendo uma reflexão sobre o que é essencial para o mundo de hoje. O serviço oferece à comunidade acadêmica: formação espiritual, catequese (a partir do 5º ano) e infância e adolescência missionária (2º ao 9º ano).