Como aceitar o envelhecimento e vivê-lo de maneira saudável

Dados do Ministério da Saúde revelam que até 2030 o Brasil terá uma população composta por mais idosos do que crianças. Diante desse cenário, é importante investir cada vez mais em um envelhecimento saudável para garantir bem-estar e qualidade de vida.

A psicóloga do Sistema Hapvida, Ivana Teles, explica que, ao envelhecer, o indivíduo acaba adquirindo limitações físicas. Por isso, é fundamental entender essa realidade e construir uma rotina saudável, tanto fisicamente quando mentalmente.

“Essas limitações vão surgindo ao longo do tempo. A grande questão é que elas vão trazendo impactos emocionais para esse público, pois existe uma baixa na autonomia dessas pessoas”, afirma Ivana.

Veja, a seguir, dicas para ter um envelhecimento saudável:

1. Se alimente de maneira saudável: ter uma alimentação balanceada significa autocuidado e, na terceira idade, é fundamental fazer boas refeições, com todos os nutrientes necessários para o organismo;

Com alimentação saudável é possível suprir as carências do organismo (Banco de imagens/Pexels)