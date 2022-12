Câmara Municipal de Belém fecha balanço de 2022 com grandes conquistas

A Câmara Municipal de Belém (CMB) encerra o período legislativo do ano de 2022 com o saldo positivo, muitos projetos de lei importantes para município foram aprovados, contabilizando o total de 163, assim como, 130 decretos legislativos e 81 resoluções, além de obter aprovação na Casa Legislativa ao longo deste ano.

O presidente da CMB, Zeca Pirão. comentou sobre as conquistas e agradeceu pelo apoio e comprometimento de todos os servidores (Divulgação CMB)

O presidente da Câmara, vereador Zeca Pirão (MDB), fez um balanço do ano de 2022 e o considerou produtivo, resultado de um trabalho excelente realizado por parlamentares e servidores da Casa. “Nós encerramos o ano com um saldo muito bom, de muito trabalho, cumprimos todos os prazos e metas, aprovamos vários projetos, principalmente, os que o Poder Executivo encaminhou para esta Casa. Todos os vereadores realizaram um excelente trabalho, mostrando as suas preocupações com os problemas da cidade e do povo”, comenta.

O vereador aproveitou ainda a oportunidade para agradecer a todos da CMB pelo apoio e colaboração.”Estou saindo muito contente e com o sentimento de dever cumprido. Gostaria de fazer um agradecimento especial à população pela votação expressiva que obtive nesta eleição. Tenham certeza que transformarei esses votos em mais trabalho, porque o trabalho continua e podem contar comigo na Alepa”, ressalta.

Durante o ano os parlamentares apresentaram 577 projetos e 968 requerimentos. Foram realizadas ao longo deste ano, 77 sessões ordinárias, 10 sessões extraordinárias, 3 audiências públicas, 55 sessões especiais e 4 sessões solenes.

