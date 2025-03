Carnaval de Vigia: tradição que atrai multidões e movimenta a economia

Vigia de Nazaré viveu intensamente os cinco dias de Carnaval, sendo um dos destinos mais procurados pelos foliões paraenses. Esse resultado se deve aos investimentos da administração de Job Júnior, que trouxe grandes atrações nacionais durante os cinco dias de festa, em uma programação gratuita e eclética. O evento contou com apresentações que foram das tradicionais bandinhas de fanfarra ao "rock doido" da aparelhagem, além de forró e axé baiano.

O prefeito Job Júnior destacou que, durante os cinco dias de carnaval, o município recebeu cerca de 400 mil foliões, de acordo com a Polícia Militar. "Esse é o reflexo de todo o trabalho que estamos realizando para fortalecer o turismo em nosso município", afirmou.

O Espaço Cultural Tia Pê, localizado às margens do rio Guajará-Miri, foi o ponto central da folia em Vigia. Com mais de 30 atrações locais, regionais e nacionais, passaram pelo palco artistas consagrados como DJ Jesus Luz, Tarcísio do Acordeon, Matheus Fernandes, João Gomes, Babado Novo e É o Tchan, além da tradicional aparelhagem vigiense "Tamatá", que garantiu a animação dos foliões durante o Carnaval.

VEJA MAIS

O charme do Carnaval vigiense está nas ruas, com os blocos tradicionais de micareta, que neste ano levaram multidões pelas estreitas vias da cidade. O destaque ficou para a segunda-feira de Carnaval, com os blocos As Virgienses, que comemorou 40 anos de farra nas ruas de Vigia, Os Cabraçurdos e Gaiola das Loucas. Os três blocos reúnem centenas de foliões, sendo o bloco As Virgienses o maior. Tradicionalmente, nele os homens se vestem de mulher, mas, ao longo dos anos, tornou-se um bloco familiar, unindo gerações e histórias de folia.

O bloco Os Cabraçurdos reúne mulheres que se vestem de homens e desfilam pelo corredor da folia com fantasias de heróis de quadrinhos, personagens fictícios e figuras públicas, valendo quase tudo para brincar. Já o bloco Gaiola das Loucas é voltado para o público LGBTQIA+ e, todos os anos, leva uma mensagem de respeito e igualdade para a sociedade. Sua marca registrada são as fantasias luxuosas, brilhantes e coloridas, refletindo a liberdade e a alegria do evento.

Para Patrícia Lobo, o Carnaval de 2025 foi inesquecível. "Foi um Carnaval alegre e, principalmente, seguro. Tivemos grandes atrações no palco e há muito tempo eu não vivia a folia tão intensamente como neste ano".

Economia

Com 400 mil pessoas durante os cinco dias de Carnaval, o comércio vigiense faturou alto com a venda de diversos produtos carnavalescos, alimentação e outros serviços. Cássio Oliveira, proprietário de uma loja de artigos variados, destacou que, neste ano, resolveu investir em artigos carnavalescos como acessórios, fantasias, maquiagem e outros produtos.

"Se compararmos com o ano passado, as vendas deste ano superaram as expectativas, principalmente por conta do aumento de turistas que vieram passar o carnaval 2025 aqui em Vigia".

Já Vivian Melendez comemorou o aumento de 30% nas vendas em sua loja. "As vendas neste carnaval foram muito boas. Observamos que, já no pré-carnaval, tivemos um aumento significativo, principalmente em artigos como fantasias e acessórios, atingindo seu auge durante os dias de festa".

Segurança

A segurança pública foi um dos grandes destaques do Carnaval vigiense. De acordo com o Major Pinheiro, comandante da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar, o policiamento foi reforçado para a folia, com 160 agentes atuando diariamente, 10 viaturas realizando rondas ostensivas pela cidade e a implementação de torres de vigilância ao longo do corredor da folia.

O resultado foi que, durante os cinco dias de carnaval, não foram registrados crimes violentos, e houve uma grande redução nos pequenos delitos, como roubo de celulares e outros crimes de menor gravidade. Isso demonstra a importância da integração entre os governos estadual e municipal para garantir a segurança de todos.

O município de Vigia de Nazaré também contou com o reforço de tropas especializadas em grandes eventos e do Corpo de Bombeiros Militar.

O Carnaval 2025 em Vigia foi um sucesso, marcado por segurança, felicidade e momentos inesquecíveis que deixam saudades. No entanto, a prefeitura já está preparando um calendário repleto de grandes eventos e novos investimentos para impulsionar ainda mais o desenvolvimento do município.

Com o sucesso do Carnaval de 2025, Vigia de Nazaré se consolida como um dos principais destinos turísticos do estado durante a folia. O município já se prepara para os próximos eventos do calendário, reforçando seu compromisso com o turismo, a cultura e a segurança para garantir que cada festa seja ainda melhor, mantendo viva a tradição carnavalesca que faz parte da identidade vigiense.